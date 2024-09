Measured Architecture conçoit la Shor House comme un « banc d’essai du recyclage »

Du bois récupéré et de l’acier Corten ont été utilisés pour créer une maison au bord de l’eau sur une île de la Colombie-Britannique qui appartient au fondateur de Measured Architecture et a été conçue pour explorer une « approche zéro intervention » en matière de conception et de construction.

Le projet, appelé Shor House, est situé sur l’île Mayne, qui fait partie des îles du sud du golfe, dans l’ouest du Canada. La maison est nichée dans un terrain en pente surplombant le chenal Navy.

Conçu par une entreprise basée à Vancouver Architecture mesuréela maison appartient au fondateur de l’entreprise, Clinton Cuddington, qui travaille souvent à distance depuis la maison, en plus de passer ses vacances ici.

La propriété comprend une habitation principale et deux petits bâtiments : l’un est une maison d’hôtes et l’autre est un atelier de céramique et de bijouterie pour l’épouse de Cuddington, Monica.

Une grande partie du bois du projet provenait d’une maison et d’une grange qui se trouvaient autrefois sur le site et ont été soigneusement démontées afin que leurs pièces puissent être réutilisées.

Les fondations d’origine ont également été conservées, tout comme un mur de soutènement en pierres sèches. Le mur a été remis en état par le maître tailleur de pierre Tamotsu Tongu, qui a également conseillé sur la conception du paysage.

Toutes les nouvelles structures partagent un vocabulaire de conception qui s’appuie sur la réutilisation des matériaux et la notion d’alchimie – la « transmutation d’un matériau de base en quelque chose de plus précieux ».

« Ce projet est un banc d’essai du recyclage – une approche zéro prélèvement », a déclaré Cuddington.

La conception a également été influencée par le complexe Marfa de l’artiste Donald Judd au Texas, qui comprend des bâtiments militaires reconvertis, des pièces minimalistes et des meubles pratiques.

De plan rectangulaire, la maison principale comprend 3 500 pieds carrés (325 mètres carrés), répartis sur deux niveaux et un sous-sol.

La masse est décrite comme une « boîte à sel déviée », avec le pignon faisant face à l’eau. Une partie du toit est couverte de panneaux solaires.

Bien qu’une grande partie de la maison soit en bois, les murs extérieurs sont revêtus de plaques d’acier Corten, un matériau choisi pour de multiples raisons, notamment son besoin limité d’entretien et sa capacité à être recyclé.

« L’acier a mauvaise réputation », a déclaré Cuddington. « Il est éminemment recyclable et, en fin de compte, capable de développer sa considérable énergie incorporée sans avoir à supporter les coûts d’extraction et de fusion complète.

Au sein de la maison, on trouve les parties communes au rez-de-chaussée et les chambres à l’étage. Le sous-sol abrite une salle de loisirs et deux chambres.

De grandes étendues de verre offrent des vues immersives sur le paysage.

Les finitions intérieures comprennent du bois récupéré, du béton, du marbre local et du plâtre vénitien. L’équipe a choisi de ne pas utiliser de cloisons sèches, car elles ont tendance à finir dans les décharges.

Les caractéristiques particulières comprennent une table conçue par Cuddington et une cheminée cylindrique en acier récupéré.

Cuddington note que l’équipe a passé des années à rechercher des matériaux et à travailler avec des experts en déconstruction.

« Il y avait tout un ensemble d’éléments du site que nous devions exploiter et utiliser – un patchwork que nous avons reconstitué », a-t-il déclaré.

Measured Architecture, un praticien de ce qu’il appelle le « modernisme situationnel », a réalisé un certain nombre de maisons à Vancouver et au-delà, notamment une résidence familiale revêtue de béton à texture bois et une maison avec un revêtement en cyprès, un toit vert et un mur végétal.

La photographie est de Ema Pierre.

Crédits du projet :

Architecte: Architecture mesurée

Equipe d’architecture : Clinton Cuddington, Piers Cunnington, Patrick Gonzales, James Papa

Entrepreneur général : Construction de pouvoirs

Ingénieur en structure : Rapide + Epp