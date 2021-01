‘Mean Girls’ ne reviendra pas à Broadway

La comédie musicale, adaptée d’un film de 2004, présente un livre de Tina Fey; musique de Jeff Richmond, qui est marié à Fey; paroles de Nell Benjamin; et mise en scène par Casey Nicholaw.

La fermeture de «Mean Girls» a été motivée par les coûts de maintien de la production intacte alors que les théâtres sont sombres. Broadway est fermé depuis mars dernier et il semble probable que la plupart des émissions ne reviendront pas avant l’automne ou plus tard.

L’émission est la quatrième fermeture de Broadway provoquée par la pandémie: Disney a annoncé au printemps dernier qu’il ne rouvrirait pas «Frozen» et les producteurs de deux pièces qui avaient été en avant-première, «Hangmen» de Martin McDonagh et une reprise de «Who’s» d’Edward Albee Peur de Virginia Woolf? », A décidé de ne pas attendre la fermeture du tout.

Les producteurs de la comédie musicale, dirigés par Lorne Michaels de «Saturday Night Live», ont annoncé jeudi qu’ils ne chercheraient pas à rouvrir à New York une fois la pandémie atténuée. Cependant, les producteurs prévoient de reprendre la tournée nationale de l’émission.

Il a ouvert en 2018 et a été un succès, récupérant ses coûts de capitalisation de 17 millions de dollars et rapportant 124 millions de dollars sur 834 représentations, selon la production. Mais il n’a remporté aucun des 12 Tony Awards pour lesquels il avait été nominé, et son box-office hebdomadaire s’était adouci avec le temps.

La tournée nationale des «Mean Girls» a débuté à Buffalo en 2019, et une production londonienne, en préparation avant la pandémie, est toujours prévue, selon Michaels. Paramount Pictures a annoncé en janvier dernier qu’elle ferait une version cinématographique de la comédie musicale, produite par Michaels et Fey.