“Mean Girls” adjugé 11,7 millions de dollars le deuxième week-end

NEW YORK — Au cours d’un week-end tranquille dans les salles de cinéma, “Mean Girls” s’est répété au sommet du box-office avec 11,7 millions de dollars de ventes de billets, selon les estimations du studio dimanche, tandis qu’une poignée de prétendants aux prix cherchaient à avoir un impact avant les nominations aux Oscars mardi.

La comédie musicale “Mean Girls” de Paramount Pictures, scénarisée par Tina Fey, a dépassé les 50 millions de dollars sur deux semaines, ainsi que 16,2 millions de dollars à l’échelle internationale.

Même pour un mois de janvier, historiquement faible pour le cinéma, ce fut un week-end peu fréquenté, avec des options dérisoires sur grand écran.

Le thriller de Jason Statham « The Beekeeper », d’Amazon MGM Studios, est resté à la deuxième place, avec 8,5 millions de dollars de recettes lors de son deuxième week-end.

Un seul nouveau film a fait ses débuts à grande échelle : « ISS », un thriller de science-fiction au budget modeste mettant en vedette Ariana DeBose. Le film, qui spécule sur ce qui se passerait à bord de la Station spatiale internationale si la guerre éclatait entre les États-Unis et la Russie, a fait ses débuts avec 3 $. millions sur 2 518 écrans pour Bleecker Street.

Les attentes n’étaient pas élevées pour « ISS », qui n’a suscité que des critiques médiocres et a été légèrement commercialisé. Le public ne l’a pas non plus apprécié, attribuant au film un CinemaScore « C- ».

Avec un calendrier de sortie tout aussi restreint pour le week-end prochain, cela pourrait être le début d’une tendance assourdissante pour Hollywood en 2024. En raison des retards de production causés par les grèves de l’année dernière, il y a des trous importants dans le calendrier cinématographique de cette année.

Warner Bros. « Wonka », six semaines après le début de sa sortie en salles, est arrivé troisième, avec 6,4 millions de dollars de ventes de billets. Les recettes intérieures s'élèvent à 187,2 millions de dollars.

“Anyone But You” de Sony Pictures a également continué à sortir du lot. La comédie romantique mettant en vedette Sydney Sweeney et Glen Powell a dépassé les 100 millions de dollars dans le monde au cours de sa cinquième semaine de sortie. Il s’agit de la comédie romantique classée R la plus rentable – un genre qui a largement migré vers les plateformes de streaming – depuis « Bridget Jones’s Baby » de 2016. Au niveau national, il arrive en quatrième position avec 5,4 millions de dollars.

Une grande partie de l’action du week-end a consisté à accroître le nombre de prétendants aux récompenses.

Après une sortie qualificative en décembre, « Origin » d’Ava DuVernay, avec Aunjanue Ellis-Taylor dans le rôle d’Isabel Wilkerson, l’auteure de « Caste », a été lancé dans 125 salles et a rapporté 875 000 $ — un bon début pour le film acclamé.

« Poor Things », le film fantastique et sombre de Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone, a ajouté 820 cinémas et a rapporté 2 millions de dollars sur 1 400 sites. La sortie de Searchlight Pictures, qui a remporté le Golden Globe de la meilleure comédie musicale, a rapporté 33,7 millions de dollars dans le monde en sept semaines de sortie en lente expansion.

« American Fiction » de Cord Jefferson, mettant en vedette Jeffrey Wright dans le rôle d’un romancier frustré, a été diffusé sur 850 écrans et a rapporté 1,8 million de dollars. La “fiction américaine”, qui récoltera jusqu’à 8 millions de dollars en six semaines, cherchera à obtenir un coup de pouce dans les nominations aux Oscars de mardi.

Le film d’Auschwitz de Jonathan Glazer « La zone d’intérêt » a été projeté sur 82 écrans, rapportant 447 684 $ de recettes pour A24.

Mais après un lancement en force, un autre candidat aux prix, “The Color Purple”, est rapidement tombé hors du radar des cinéphiles. Bien que largement acclamée et soutenue par les producteurs Oprah Winfrey et Steven Spielberg, la comédie musicale de Warner Bros. a connu un déclin rapide ces dernières semaines. Au cours de sa quatrième semaine de sortie, le film réalisé par Blitz Bazawule avec Fantasia Barrino, Taraji P. Henson et Danielle Brooks n’a rapporté que 720 000 $. Son total national s’élève à 59,3 millions de dollars, en deçà des espoirs du film au budget de 100 millions de dollars.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. «Mean Girls», 11,7 millions de dollars.

2. « L’Apiculteur », 8,5 millions de dollars.

3. « Wonka », 6,4 millions de dollars.

4. « N’importe qui sauf vous », 5,4 millions de dollars.

5. « Migrations », 5,3 millions de dollars.

6. « Aquaman et le royaume perdu », 3,7 millions de dollars.

7. « ISS », 3 millions de dollars.

8. «Nage nocturne», 2,7 millions de dollars.

9. « Les garçons dans le bateau », 2,5 millions de dollars.

10. « Pauvres choses », 2 millions de dollars.