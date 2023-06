Meagan Good tient la main de Jonathan Majors devant le tribunal

Malgré les critiques et les interrogations du public, Meagan Good reste aux côtés de Jonathan Majors, à tel point que l’actrice de 41 ans était avec lui lors de sa dernière comparution devant le tribunal.

Mardi, Majors, 33 ans, a comparu en personne au tribunal pénal de Manhattan à New York pour une audience.

Divertissement ce soir a capturé une vidéo du couple se tenant la main alors qu’ils entraient et sortaient ensemble du tribunal au milieu d’une vague de questions de la presse.

Les majors qui étaient vêtus d’un costume en lin marron sont restés silencieux alors que les caméramans lui demandaient sa réaction à ses accusations d’agression et de harcèlement imminentes impliquant son ex. Quant à Good, elle est également restée silencieuse tout en portant un trench-coat de couleur blush et des talons hauts.

HE rapporte qu’à l’intérieur de la salle d’audience, elle était également ouvertement affectueuse et « protectrice » de la star de Marvel.

« Pendant qu’ils attendaient que son nom soit appelé, elle lui chatouilla la nuque et lui caressa la tête. Elle était très affectueuse et protectrice. À un moment donné, elle a tracé ses doigts le long de la nuque jusqu’à son oreille », a déclaré le témoin oculaire.

Le témoin oculaire a ajouté que les deux hommes avaient quitté la salle d’audience de la même manière qu’ils étaient entrés ; main dans la main.

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens sont toujours abasourdis par Good sortant avec l’acteur assiégé en ce moment, mais il est clair qu’elle reste indifférente.

Jonathan Majors sera jugé le 3 août

Quant à ce qui s’est passé à l’audience, PERSONNES rapporte qu’une date de procès au 3 août a été fixée pour le cas de Majors, à la suite de son arrestation le 25 mars et de sa mise en accusation ultérieure pour un certain nombre d’accusations d’agression et de harcèlement pour délit.

« Quelques semaines après ces fausses allégations, nous avons fourni au procureur de district la preuve de l’innocence de M. Majors. La semaine dernière, nous avons fourni des preuves convaincantes supplémentaires au procureur de district », a déclaré l’avocate des majors Priya Chaudhry dans un communiqué mardi par PERSONNES. « Suite à cela, nous avons fortement demandé au procureur de district de rejeter immédiatement toutes les charges retenues contre M. Majors… Bien que nous ayons bon espoir que le procureur de district examine ces documents de bonne foi et fera bientôt ce qu’il faut, pour accélérer notre dossier, nous avons demandé une date de procès dès que possible.

Comme indiqué précédemment, Majors a été traduit en justice pour trois chefs d’agression au troisième degré, un chef de harcèlement aggravé au deuxième degré, trois chefs de tentative d’agression au troisième degré et un chef de harcèlement au deuxième degré.

Ses avocats maintiennent fermement son innocence et qualifient les allégations de violence domestique de son ex-petite amie de « chasse aux sorcières ».