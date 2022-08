Meagan Good étourdit lors de la première mondiale de “Day Shift”

Salut Meagan

Notre fille Méagan Bon a fait tourner les têtes aux stars de Netflix ‘Quart de jour‘ première mondiale qui a fait ressortir Jurnee Smollet, DeRay Davis, Bresha Webbet les acteurs Jamie Foxx, Snoop Dogg, Karla Souza, Natasha Liu Bordizzo, Olivier Masucci, Steve Howeet Sion Broadnax avec le réalisateur, JJ Perry.

L’actrice de 41 ans était éblouissante dans une robe Dolce & Gabbana caressant les courbes avec des boucles d’oreilles de Weisheng Paris.

Découvrez ci-dessous quelques-uns de ses meilleurs clichés de la nuit :

Dans “Day Shift”, Good joue l’ex-épouse de Foxx qui veut juste offrir une belle vie à sa fille à l’esprit vif en se faisant passer pour un nettoyeur de piscine qui chasse (et tue) les vampires pour de l’argent.

Produit par le cinéaste ‘John Wick’ Chad Stahelski et dirigé par JJ Perryles stars de cinéma à venir Jamie Foxx, Snoop Dogg, Karla Souza, Natasha Liu Bordizzo, Olivier Masucci, Steve Howe, Scott Adkinset Sion Broadnax.

“La chose la plus importante pour moi, j’étais comme, alors que j’entrais dans la quarantaine – je veux faire plus d’action, a déclaré Good au première du film. «Je veux faire plus de trucs de kick a * s. Je veux montrer que nous le faisons à cet âge. Nous sommes à notre meilleur et nous nous dirigeons vers notre meilleur à venir.