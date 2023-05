Meagan Good et Jonathan Majors sont-ils en couple ?

Sont Méagan Bon et Jonathan Majors vraiment sortir ensemble?

Nous allons être honnêtes, nous ne l’avions pas vraiment vu venir celui-ci ! Il pourrait y avoir un nouveau couple Black Hollywood sur la scène, et le moment de tout cela semble un peu décalé. Des photos de Meagan Good et Jonathan Majors embarquant ensemble sur un vol de New York à Los Angeles ont fait surface sur Internet, déclenchant des discussions de rencontres.

Le couple a été aperçu en train de discuter et de se tenir la main tout en faisant la queue pour manger un morceau. Les deux acteurs semblent faire de leur mieux pour être incognito. Majors était vêtu d’un sweat à capuche vert foncé, d’un pantalon noir, d’une casquette de baseball et d’une paire de lunettes de soleil. Alors que Good l’a gardé discret dans une casquette de baseball et des lunettes de soleil, avec un T-shirt bordeaux et des leggings noirs.

Selon Page 6un témoin oculaire a même déclaré au point de vente que le couple avait tourné un film ensemble à l’Alamo Drafthouse à Los Angeles.

Les premières rumeurs de rencontres ont éclaté plus tôt ce mois-ci. Des sources ont dit TMZ que leur romance était « assez nouvelle », cependant, ils se sont « rapprochés » au cours des dernières semaines.

Alors que la vie amoureuse de Jonathan Majors avec Meagan Good éclaterait, ses défis juridiques et professionnels continuent

On ne sait pas à quel point la relation est sérieuse, car les représentants de Meagan et Jonathan ne se sont pas prononcés. Comme Signalé précédemmentMajors continue de lutter contre les accusations criminelles à New York – 3 chefs de tentative d’agression ainsi que d’agression, un chef de harcèlement aggravé et un chef distinct de harcèlement.

L’acteur est accusé d’avoir giflé son ex-petite amie en mars à l’arrière d’un taxi après une soirée à New York. L’avocate des majors, Priya Chaudhry, a maintenu l’innocence de son client depuis le début.

Les fans ne semblent pas du tout satisfaits de cette connexion au milieu de ses déboires juridiques. Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leurs opinions sur les rumeurs de rencontres qui ont suivi.

Découvrez plus de réactions ci-dessous.

Nous tiendrons les fans au courant de la romance brassicole de Good et Major. Cliquez sur ici pour voir les photos couplées mentionnées!