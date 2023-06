Meagan Good et Jonathan Majors repérés en vacances ensemble

À ce point, Meagan Good et Jonathan Majors sont soit en train de filmer un film ensemble, soit en train de prendre une photo de cette histoire d’amour !

Le couple a été aperçu à l’étranger à Fès, au Maroc, où il semblait qu’ils achetaient de la poterie. Voilà un langage d’amour pour vous. Selon TMZ, Des sources ont affirmé que le couple s’était arrêté dans un magasin appelé Art Naji, où ils semblaient s’intéresser à une fontaine et à une cheminée.

Art Naji n’est pas n’importe quel magasin de poterie. Il a la réputation d’être le plus grand magasin d’usine de poterie et de zellige faits à la main, les carreaux marocains, du pays. Les visiteurs peuvent assister, découvrir et en apprendre davantage sur toutes les étapes de la production dans la boutique. La boutique unique en son genre se classe assez haut sur la liste des excursions touristiques.

Récemment Bien et Majors est sorti pour un dîner en famille au Red Lobster. Le nouveau couple a rejoint la mère de Good, Tyra Wardlow-Doyle, et sa sœur aînée, Bon. Les choses doivent devenir assez sérieuses s’il rencontre maman ET grande soeur !

De plus, vous savez ce que Beyoncé a dit à propos de Homard rouge!

Une fois le dîner terminé, le couple est sorti du restaurant en se couvrant le visage avec la mère et la sœur de Good. Les trois femmes portaient également leur propre bouquet de fleurs.

Comme Signalé précédemment, des paparazzi ont vu le duo hollywoodien se tenir la main alors qu’ils montaient à bord d’un vol de New York à Los Angeles. Des sources ont rapporté que la star de Marvel et la romance de Good étaient « assez nouvelles ». Ajoutant que les deux se sont « rapprochés » au cours des dernières semaines.

Encore une fois, seul le temps dira si la romance est réelle ou non. Êtes-vous là pour ce nouveau couple hollywoodien ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!