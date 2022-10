Meadows tente d’éviter de témoigner dans l’enquête sur les élections en Géorgie

ATLANTA (AP) – Mark Meadows, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, tente d’éviter d’avoir à témoigner devant un grand jury spécial de Géorgie qui enquête pour savoir si le président de l’époque, Donald Trump, et ses alliés ont tenté illégalement d’influencer les élections de 2020 de l’État.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête au début de l’année dernière et le grand jury spécial a été réuni en mai pour examiner les preuves et entendre les témoins. Willis a déposé une requête en août pour demander à Meadows de témoigner devant le panel.

Parce que Meadows vit en dehors de la Géorgie, Willis ne peut pas simplement délivrer une citation à comparaître pour son témoignage. Au lieu de cela, elle doit demander à un juge de Caroline du Sud, où il vit, de lui ordonner de comparaître.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney à Atlanta, qui supervise le grand jury spécial, a signé la requête que Willis a déposée pour Meadows, certifiant qu’il est un témoin “nécessaire et matériel” pour l’enquête.

Après avoir reçu les documents du bureau de Willis, un procureur du comté de Pickens, en Caroline du Sud, a demandé le 9 septembre à un juge d’organiser une audience pour déterminer si Meadows devait se rendre à Atlanta pour témoigner. Dans une réponse déposée lundi, un avocat de Meadows a demandé au juge de Caroline du Sud de rejeter la demande.

L’avocat James Bannister a fait valoir dans le dossier du tribunal que Meadows avait exercé le privilège de l’exécutif, qui fait actuellement l’objet d’un procès devant un tribunal fédéral, de sorte qu’il n’est pas un «témoin important». Meadows a invoqué ce privilège dans une lutte contre les assignations à comparaître émises par le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

La Chambre a jugé Meadows au mépris du Congrès pour avoir défié l’assignation à comparaître, mais le ministère de la Justice a refusé de poursuivre.

Bannister a également écrit que la convocation devant le tribunal est désormais sans objet car elle a demandé la comparution de Meadows le 27 septembre, qui est maintenant passée.

Will Wooten, un procureur du bureau de Willis, a déclaré dans une déclaration sous serment faite le 7 octobre et déposée auprès du tribunal de Caroline du Sud lundi qu’il croyait comprendre qu’une audience n’avait pas été prévue sur la demande de contraindre le témoignage de Meadows en raison du calendrier. conflits. Il a fourni plusieurs dates en novembre et a demandé au tribunal d’ordonner à Meadows de comparaître à l’une de ces dates.

Bannister a également affirmé que la loi de Caroline du Sud régissant les demandes d’assignation à comparaître à l’extérieur de l’État s’applique uniquement aux procédures pénales et, par conséquent, ne s’applique pas car le grand jury spécial est une enquête civile.

Le grand jury spécial ne peut pas émettre d’acte d’accusation. Au lieu de cela, il peut recommander une action dans un rapport lorsque son enquête est terminée. Il appartiendrait alors à Willis de décider de demander ou non une inculpation à un grand jury ordinaire.

Malgré l’incapacité du grand jury spécial à inculper, McBurney a écrit en réponse à une tentative du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, d’éviter ou de retarder son témoignage selon lequel il s’agit bien d’une enquête criminelle.

Dans la pétition sollicitant le témoignage de Meadows, Willis a écrit que Meadows avait assisté à une réunion du 21 décembre 2020 à la Maison Blanche avec Trump et d’autres “pour discuter des allégations de fraude électorale et de la certification des votes des collèges électoraux de Géorgie et d’autres États”. Le lendemain, a écrit Willis, Meadows a effectué une «visite surprise» dans le comté de Cobb, juste à l’extérieur d’Atlanta, où un audit des signatures sur les enveloppes des bulletins de vote par correspondance était en cours. Il a demandé à observer l’audit mais n’a pas été autorisé à le faire car il n’était pas ouvert au public, indique la pétition.

Meadows a également envoyé des courriels aux responsables du ministère de la Justice alléguant une fraude électorale en Géorgie et ailleurs et demandant des enquêtes, a écrit Willis. Et il a participé à un appel téléphonique le 2 janvier 2021 avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, au cours duquel Trump a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État pourrait “trouver” suffisamment de votes pour annuler sa faible défaite électorale dans l’État.

Meadows fait partie d’un certain nombre d’associés de haut niveau de Trump dont Willis a demandé le témoignage. L’ancien maire de New York et avocat de Trump, Rudy Giuliani, à qui on a dit qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête, a témoigné en août. Les avocats John Eastman et Kenneth Chesebro ont également comparu devant le panel.

La tentative du sénateur américain Lindsey Graham de contester son assignation à comparaître a été rejetée la semaine dernière par une cour d’appel fédérale et il a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’intervenir. Parmi les autres personnes dont le témoignage est recherché figurent l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et l’ancien président de la Chambre des États-Unis, Newt Gingrich.

Kate Brumback, l’Associated Press