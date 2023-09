Meadows et d’autres alliés de Trump plaident non coupables dans l’affaire électorale en Géorgie

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a plaidé non coupable des accusations portées dans l’affaire de subversion électorale en Géorgie, rejoignant ainsi deux autres alliés de l’ancien président Donald Trump.

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a plaidé non coupable mardi des accusations portées dans l’affaire de subversion électorale en Géorgie.

Meadows et les avocats John Eastman et Jeffrey Clark ont ​​été inculpés le mois dernier, avec l’ancien président républicain et 15 coaccusés, d’avoir tenté d’annuler la défaite électorale de Trump en 2020.

L’acte d’accusation allègue qu’il a fait de fausses déclarations sur l’élection et a conspiré avec Donald Trump pour élaborer un plan visant à perturber et retarder la certification des votes électoraux par le Congrès.

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a plaidé non coupable mardi des accusations portées dans l’affaire de subversion électorale en Géorgie, rejoignant ainsi deux autres alliés de l’ancien président Donald Trump.

Meadows et les avocats John Eastman et Jeffrey Clark ont ​​tous renoncé à la mise en accusation formelle, qui était prévue mercredi devant la Cour supérieure du comté de Fulton.

Les trois ont été inculpés le mois dernier, avec l’ancien président républicain et 15 coaccusés, pour avoir tenté d’annuler la défaite électorale de Trump en 2020 face au démocrate Joe Biden. Trump est le favori pour l’investiture de son parti à l’élection présidentielle de 2024.

Meadows est passé du statut de l’un des principaux alliés républicains de Trump à la Chambre des représentants des États-Unis à celui de chef de cabinet à la Maison Blanche. Meadows a assisté à des réunions de la Maison Blanche liées aux tentatives visant à annuler la défaite électorale de Trump.

LIRE | Donald Trump plaide non coupable dans une affaire de racket électoral en Géorgie en 2020

L’acte d’accusation allègue qu’il a contribué à alimenter le complot en faisant de fausses déclarations sur l’élection et qu’il a conspiré avec Trump pour élaborer un plan visant à perturber et à retarder la certification par le Congrès des votes électoraux du 6 janvier 2021.

Il allègue également qu’il a tenté de faire pression sur une enquêteuse en chef du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, Frances Watson, pour qu’elle accélère la vérification de la signature du comté de Fulton et qu’il a participé à un appel téléphonique au cours duquel Trump a poussé le secrétaire d’État Brad Raffensperger à » trouver » suffisamment de voix pour annuler sa courte défaite dans l’État. Raffensperger a refusé de le faire.

Eastman a représenté Trump dans un procès de longue haleine visant à annuler les résultats du vote dans quatre États que Trump a perdus en 2020. Il a fait l’objet d’un examen minutieux par le bureau du conseiller spécial américain Jack Smith et par les procureurs de l’État de Géorgie pour avoir rédigé une série de notes juridiques qui affirmaient alors : Le vice-président Mike Pence pourrait rejeter les électeurs de certains États pour refuser à Biden la majorité des voix du collège électoral.

L’acte d’accusation dans le comté de Fulton en Géorgie allègue qu’Eastman faisait partie d’un complot visant à nommer de faux électeurs. Le représentant légal d’Eastman a qualifié l’acte d’accusation de tentative visant à criminaliser le discours politique licite.

Clark était un haut fonctionnaire du ministère américain de la Justice qui, à la fin de l’administration Trump, cherchait à persuader Trump d’évincer le procureur général par intérim Jeffrey Rosen afin qu’il puisse prendre la direction du ministère et aider à poursuivre les fausses allégations de Trump en ouvrant une enquête. sur la fraude électorale en Géorgie et dans d’autres États.

A LIRE AUSSI | Un juge américain fixe au 4 mars le procès historique de Trump

L’acte d’accusation fédéral intenté par Smith contre Trump semble également désigner Clark comme un co-conspirateur. L’acte d’accusation cite les efforts de Clark pour persuader Rosen de soumettre une lettre à la Géorgie affirmant faussement que le ministère de la Justice y avait détecté des irrégularités de vote.

Trump et son ancien avocat personnel, Rudy Giuliani, ont plaidé non coupables la semaine dernière et ont renoncé à une mise en accusation formelle. Les accusations portées contre la Géorgie constituent le quatrième acte d’accusation de Trump depuis le lancement de sa campagne de réélection à la présidence en novembre de l’année dernière.