Meadows 2-out, 2-run Single In 9th, Rays Beat Orioles 5-4

ST. PETERSBURG, Floride: Austin Meadows a frappé un simple avec deux retraits et deux points en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay ont battu les Orioles de Baltimore 5-4 mercredi.

Randy Arozarena a frappé deux circuits et a également réussi un simple clé alors que les Rays ont gagné pour la 10e fois en 13 matchs. Il a mis fin à une sécheresse de 21 matchs à domicile lors d’une victoire de 9-3 mardi soir contre Baltimore.

Tampa Bay tirait de l’arrière lorsque Francisco Meja a commencé le neuvième avec un simple contre Tanner Scott (3-4) et le frappeur de pincement Mike Zunino a tiré un but sur balles avec un retrait.

Arozarena a ensuite frappé un flare au champ droit, avec le joueur de premier but Ryan Mountcastle et le joueur de deuxième but Pat Valaika se heurtant à leur poursuite, pour un simple qui a chargé les bases.

Après le retrait de Vidal Brujn, Meadows a aligné un 0-2 au centre.

Collin McHugh (3-1) a travaillé deux manches sans but.

Alexander Wells a accordé trois points et cinq coups sûrs en 5 2/3 manches tout en remplaçant le partant prévu de Baltimore Keegan Akin, qui a été placé sur la liste des blessés COVID-19.

Wells, qui a fait son premier départ en carrière et sa troisième apparition au total, a retiré sept prises et a marqué deux buts lors d’une sortie de 93 longueurs. Le gaucher est devenu le 13e joueur né en Australie et le troisième avec les Orioles à faire un grand départ en championnat.

En plus d’Akin, le voltigeur Anthony Santander a également été mis sur le COVID-19 IL.

Mountcastle a frappé un circuit en solo au quatrième quart. Il a donné l’avance à Baltimore 4-3 avec un simple RBI en sixième manche contre Matt Wisler.

Valaika a réussi un coup de circuit en solo, son deuxième de l’année et son premier depuis le 5 mai, pour l’égaler à 2 dans le troisième.

Baltimores Austin Hays a réussi un doublé RBI en première manche avant qu’Arozarena ne se connecte pour un circuit de départ en fin de manche.

Le deuxième circuit solo d’Arozarenas au cinquième a tiré les Rays même à 3.

Le partant des Rays Michael Wacha a accordé trois points et six coups sûrs en cinq manches.

DE BAS EN BAS

Les autres lanceurs nés en Australie à commencer avec Baltimore étaient RHP John Stephens et LHP Damian Moss.

SALLE DES FORMATEURS

Orioles: C Austin Wynns a perdu son masque lors du suivi du swing d’Arozarena au septième. Il est resté dans le match.

Rayons : Zunino (resserrement des fléchisseurs de la hanche gauche) n’était pas dans la formation de départ pour le deuxième match consécutif de Manuel Margot (entorse des ischio-jambiers gauches) commencera une mission de rééducation dans les prochains jours avec Triple-A Durham. Le RHP JP Feyereisen (inconfort à l’épaule droite) a participé à l’IL de 10 jours et le RHP Chris Mazza a été rappelé de Triple-A Durham.

SUIVANT

Orioles : le RHP Jorge Lpez (2-12) débutera le match de vendredi soir contre Washington.

Rayons: RHP Luis Patio (1-2) a été mis dans l’équipe de taxis de Triple-A Durham et affrontera Cleveland jeudi soir.

Nous voulons qu’il commence, a déclaré le manager de Tampa Bay, Kevin Cash, à propos du Patio, âgé de 21 ans. Il a fait de bonnes choses en Triple-A. Un jeune lanceur que nous devons trouver un moyen de lui donner un peu de voie, lui créer un chemin pour décoller ici pour nous et j’espère que demain sera le début de cela.

RHP Cal Quantrill (2-2) débute pour les Indiens.

___

Plus d’AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports

