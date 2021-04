Lone Eagle met ses références Cazoo Derby en jeu dans le Trial Classique de bet365 à Sandown vendredi.

L’entraîneur Martyn Meade pense que ce concours de groupe 3 sur un mile et quart révélera si le poulain Galileo justifie d’être dirigé vers la première Classique à Epsom.

Lone Eagle a gravi les échelons en tant que juvénile, remportant les trois dernières de ses quatre courses, culminant dans les Group Three Zetland Stakes à Newmarket.

« Il s’est amélioré tout le temps l’an dernier et a fait tout ce que nous lui avons demandé. Il est totalement décontracté à la maison », a déclaré Meade.

«C’est un cheval qui ne montre jamais rien à la maison, mais qui donne tout sur l’hippodrome.

«Il s’est bien débrouillé avec Sandown la première fois là-bas alors qu’il était un peu malchanceux, alors j’espère qu’il pourra y aller mieux cette fois.

«Après la course de vendredi, cela nous dira où nous en sommes et si nous devons le faire travailler sur notre derby au galop à domicile, mais jusqu’à présent, il va dans le bon sens.

« Je pense qu’il est assez polyvalent au niveau du sol et je ne pense pas qu’il dépende du terrain pour autant que je sache, à la fois d’après ce que nous avons vu à la maison ou sur la piste de course. »

C’est un scénario similaire pour Charlie Appleby, qui a hâte de tester les qualifications de Yibir et Adayar.

« C’est un beau match nul pour Yibir (stalle six). Il a bien fait tout l’hiver et a progressé à chaque manche à l’âge de deux ans, remportant finalement les Haynes Hanson et Clark Conditions Stakes à Newbury – forme qui a eu un bon coup de pouce à Newbury. le début de la saison », a-t-il déclaré.

«Sa préparation s’est bien déroulée et nous pensons qu’il est, espérons-le, l’un de nos meilleurs chevaux de demi-fond, alors nous nous attendons à une belle course de sa part.

«C’était une victoire très agréable pour Adayar à Nottingham lors de son deuxième départ et il a bien fait tout l’hiver.

« Il est attiré dans la première stalle, ce qui n’est pas idéal, mais tout dépend vraiment des angles de rythme.

« Nous espérons que ce sont deux jolis chevaux de demi-fond qui pourront commencer leur carrière de trois ans et nous verrons où nous les présentons dans la première moitié de la saison après vendredi. »

Etonian revient sur les lieux de ses deux victoires alors qu’il tente de revenir à la victoire après avoir terminé sur le terrain derrière la basilique Saint-Marc dans les Dewhurst Stakes à Newmarket en octobre.

L’entraîneur Richard Hannon estime que l’augmentation de la distance conviendra au fils d’Olympic Glory.

« Il est en bonne forme, il adore cette piste et nous avons été très heureux avec lui cet hiver », a déclaré Hannon.

«Il a gagné deux fois là-bas et j’espère qu’il pourra recommencer, mais c’est encore un pas en avant.

« Dans son travail, il a l’air de vouloir ce voyage, ce qui est une bonne chose. »

Belloccio porte un record parfait sur la piste d’Esher avec deux victoires, dont un succès de Listed à Toulouse.

L’entraîneur David Menuisier espère que cette course sera une plate-forme pour le reste de la saison.

« Il est en bonne forme – ce sera évidemment sa première manche de la saison, donc il en aura probablement besoin comme le reste de mes chevaux, mais physiquement et mentalement, il est en bonne position », a déclaré Menuisier.

« Il est invaincu en deux départs et les deux courses se sont très bien déroulées, donc nous espérons vraiment qu’il pourra montrer un très bon niveau d’habileté et espérons que vendredi sera un tremplin vers quelque chose de meilleur sur toute la ligne. »

Aidan O’Brien teste l’eau en envoyant le vainqueur de Cork Sir Lucan, tandis qu’Hugo Palmer selle Irish Legend vainqueur de ses deux départs à ce jour dans ce qui semble un concours fascinant.