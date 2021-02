En tant qu’épouse du secrétaire au Trésor de l’administration Trump, Steven Mnuchin, Louise Linton semble comprendre qu’il n’y a pas de séparation entre l’art et l’artiste, donc son nouveau film, « Me You Madness », n’essaye pas. Au lieu de cela, ce projet au-delà de la vanité qu’elle a écrit, réalisé, produit et met en vedette si souvent des clins d’œil à la caméra que vous commencez à craindre pour ses paupières ainsi que les vôtres.