Me téléporter? Le gouverneur bavarois envisage un poste supérieur après Merkel

NUREMBERG, Allemagne (AP) – Markus Soeder, c’est beaucoup de choses: le gouverneur de l’État de Bavière, un conservateur qui croit en la lutte contre le changement climatique et un fan de Star Trek.

La question que les Allemands se posent maintenant est la suivante: le joueur de 54 ans peut-il gagner suffisamment de soutien dans l’ensemble du spectre politique pour succéder à Angela Merkel à la chancelière cet automne?

Une fois rejeté comme un franc-tireur provincial avec un penchant pour les combats et le port de costumes de carnaval scandaleux, Soeder a été catapulté sur la scène nationale l’année dernière lorsque les premiers cas de coronavirus du pays ont été confirmés en Bavière. Au cours des derniers mois, il a loyalement soutenu Merkel – dont l’approche décontractée de la pandémie a été saluée en Allemagne et au-delà – en défendant avec force les mesures de verrouillage alors même que d’autres gouverneurs d’État hésitaient.

La pandémie «est un grand test que nous devons passer», a déclaré Soeder à l’Associated Press dans une interview au cours de laquelle il a exposé les prochaines étapes de la course à la direction conservatrice et a parlé de son amour pour l’Amérique – et de son mépris pour Donald Trump.

Le boeuf actuel de Soeder appartient à la Commission exécutive de l’Union européenne, qu’il blâme pour la lenteur du déploiement des vaccins COVID-19 sur le continent.

L’UE, a-t-il déclaré, « a commandé des vaccins trop tard, trop peu et, je crois, trop avare. L’approche des vaccins était la façon dont vous pourriez normalement commander des trombones. »

L’organisme basé à Bruxelles est un sac de frappe fréquent pour les politiciens nationaux à travers l’UE. Mais la critique de Soeder tombe fermement aux pieds de la chef de la Commission allemande Ursula von der Leyen, une collègue membre du bloc de l’Union dans lequel les chrétiens-démocrates de Merkel et son Union sociale chrétienne exclusivement bavaroise sont des partenaires inégaux.

Les plaintes de Soeder ont du poids en raison du rôle démesuré que joue la Bavière en Allemagne: c’est le plus grand État du pays et sa puissance économique.

Né à Nuremberg, fils d’un entrepreneur en bâtiment, Soeder a parlé de son enthousiasme précoce pour la politique conservatrice. Alors que d’autres étudiants protestaient contre ce qu’ils considéraient comme l’impérialisme américain, Soeder – qui a grandi près d’un hôpital militaire américain et visitait régulièrement le magasin de l’armée pour acheter des pizzas et des glaces – se souvient avoir assisté à un rassemblement en faveur de la première guerre du Golfe.

«Je me suis tenu non loin d’ici sur une boîte en bois et j’ai manifesté pour les États-Unis», a-t-il déclaré.

Soeder a déclaré que son amour pour l’Amérique avait été mis à l’épreuve par Trump, qui s’en prenait régulièrement à des alliés comme l’Allemagne et menaçait de retirer les troupes américaines stationnées là-bas.

« Personne qui est un véritable fan des États-Unis n’a compris pourquoi les États-Unis, en tant que phare de la liberté, ne voulaient plus être à nos côtés », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était encouragé par les commentaires de la nouvelle administration américaine selon lesquels il gardera les bases en Allemagne.

Soeder convient que l’Allemagne devrait payer plus pour sa défense – une demande américaine qui précède l’administration Trump.

«Plus de contributions à l’OTAN – tout à fait raison. Élargissez et renforcez l’OTAN – tout à fait raison », a-t-il déclaré. «Mais nous ne sommes pas de petits enfants. Nous sommes des partenaires, pas des vassaux ou des subordonnés. »

Contrairement à la plupart des politiciens allemands, le père de quatre enfants est ouvert à propos de sa foi chrétienne, même s’il affiche fièrement sa tasse Star Trek lors d’entretiens.

«Je suis un croyant», a-t-il déclaré dans son bureau à côté de l’église gothique Saint-Laurent de Nuremberg. «Je tire une partie de ma force de la foi.»

Cette foi comprend la conviction que la protection de l’environnement est un devoir religieux.

« La préservation de la création est une idée conservatrice », a-t-il dit, insistant sur le fait que l’environnementalisme et le progrès économique peuvent aller de pair. « C’est la même chose qu’avec corona: les dommages économiques à long terme sont bien plus importants et bien pires si nous ne faisons rien. «

Soeder a soulevé des sourcils lorsqu’il a suggéré d’interdire les moteurs à combustion conventionnels d’ici 2035. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun appel de colère de BMW ou d’Audi, tous deux basés en Bavière.

Roman Deininger, journaliste au quotidien munichois Sueddeutsche Zeitung qui a écrit une biographie de Soeder, a déclaré que le gouverneur bavarois est capable de prendre des décisions radicales lorsqu’il reconnaît qu’elles sont nécessaires, même s’il doit inverser sa propre position.

Après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon il y a 10 ans, Soeder – alors ministre de l’Environnement de Bavière – a abandonné son soutien à l’énergie atomique.

Sous la pression du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne lors d’une campagne électorale officielle il y a trois ans, Soeder a adopté une ligne anti-migrants. Il s’est retourné contre lui, contribuant à ce que son parti perde sa majorité absolue au parlement bavarois.

Cette semaine, Soeder, un orateur habile qui aime faire des comparaisons colorées, a attaqué Alternative for Germany, les accusant de «haine et incitation».

« Ils appartiennent au Mordor » – le foyer du maléfique Sauron dans les livres fantastiques de JRR Tolkien « Le Seigneur des Anneaux » – suggéra-t-il.

Le bloc de l’Union décidera des candidats à la chancelière dans les mois à venir. Le parti de Merkel, qui dirige 15 des 16 États allemands, a récemment élu le gouverneur de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet, comme son nouveau chef. Mais les sondages d’opinion indiquent que Soeder est un choix plus populaire à travers les lignes de parti que Laschet lors des élections nationales de septembre.

Laschet a récemment mis en doute le maintien du verrouillage strict en Allemagne, mettant en garde contre le tort qu’il cause aux entreprises. Quelques jours plus tard, Soeder a déclaré aux partisans du parti qu’ils ne gagneraient que «les votes de Merkel avec les politiques de Merkel» – un avertissement clair à ceux qui estiment qu’il est temps de rompre avec sa prudence.

Soeder a déclaré que lui et son rival de 60 ans se concentreraient sur la gestion de la pandémie pour le moment et examineraient ensuite le résultat de deux élections nationales le mois prochain.

Une baisse du soutien aux conservateurs serait considérée comme un handicap pour Laschet et pourrait voir les législateurs du parti transférer leur soutien à son rival bavarois.

Deininger, son biographe, a déclaré que Soeder appréciait les duels politiques. « Mais il n’entre dans une bataille que s’il sait qu’il peut gagner. Markus Soeder est un fanatique de la sécurité. »

Soeder lui-même a souligné que lui et Laschet «vont s’asseoir ensemble et ensuite faire une proposition», mais a précisé qu’il pensait qu’il y avait encore tout à jouer.

Normalement, la plus grande branche du parti choisirait le candidat à la chancellerie aux élections du 26 septembre, a-t-il reconnu. « Mais voyons ce qui se passe. »

