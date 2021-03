Après avoir parlé à mon mari, je me suis rendu compte que depuis octobre dernier – lorsque je me suis cassé la cheville pendant le tournage et que j’ai dû subir une intervention chirurgicale pour insérer une plaque de métal et neuf broches – je devenais déprimé.

Je ne peux pas être motivé pour faire des choses que je faisais tous les jours sans hésitation – faire de l’exercice, cuisiner, ranger, mettre une belle tenue, me coiffer et me maquiller, lire, apprendre et être généralement productif et autonome. suffisant.

