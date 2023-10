Mdr Quoi ? Biden pense que les gays doivent « se lever et crier » après avoir été expulsés des restaurants ? – Twitchy

Ok, par où commencer.

S’exprimant au nom d’un public LGBTQ, la Human Rights Campaign, Biden a fait des déclarations audacieuses et ridicules, comme celles d’homosexuels se mariant puis se faisant expulser des restaurants le même jour.

Quoi?

Où?

Biden : « Quand une personne peut être mariée le matin et expulsée d’un restaurant l’après-midi parce qu’elle est gay, quelque chose ne va pas fondamentalement dans ce pays. Et cela existe toujours. » pic.twitter.com/Jm858qBCJi – Prix Greg (@greg_price11) 14 octobre 2023

Cela « existe » toujours ? Comme où? – Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) 15 octobre 2023

Est-ce que « Être expulsé d’un bar parce que tu es gay » est dans la pièce avec toi en ce moment ? – boom rôti™ (@huntizzle88) 15 octobre 2023

où les homosexuels sont-ils expulsés des restaurants ?? https://t.co/rOLRETUADE – Juste Mindy 🐊 (@just_mindy) 14 octobre 2023

Ça n’a pas d’importance.

Ce qui compte c’est qu’il faut se lever et crier dessus !

Oui.

Vous avez bien lu.

Levez-vous et criez.

BIDEN : « Nous nous souvenons juste de qui nous sommes ! Et nous ne sommes pas la victime, et même si nous sommes de bonnes personnes, nous devons nous lever et crier ! » pic.twitter.com/wk0ruQaZxy – Recherche RNC (@RNCResearch) 15 octobre 2023

Ce type. À chaque fois. pic.twitter.com/SGLVm689Jw – Papa du scout🎗 (@JamesRagano) 15 octobre 2023

Qu’est-ce qui se passe avec les démocrates qui agissent comme s’ils venaient de jouer dans Green Acres dans les années 1960 lorsqu’ils parlent au public ? C’est comme ça qu’ils pensent qu’on parle ?

Qui écrit ce genre de choses et combien les payons-nous ?🤦‍♀️ – Marjie Treaster (@MarjieT) 15 octobre 2023

Lorsque vous dépassez enfin le charme caricatural du Sud, vous vous rendez compte à quelle fréquence il ment.

Manager d’Applebee : on en a marre de ton homosexualité l’après-midi, sors et reviens le soir https://t.co/3a5magJWO1 – Dr Richard Harambe (@Richard_Harambe) 14 octobre 2023

L’imagination de ces gens ridicules.

À quand remonte la dernière fois qu’une personne a été expulsée d’un restaurant parce qu’elle était gay ? On aurait pu penser que cela aurait fait la une des journaux. https://t.co/p7Y4fm3hIG – jimtreacher.substack.com (@jtLOL) 14 octobre 2023

De quoi parle-t-il? Pense-t-il que nous sommes dans les années 40 ? https://t.co/9lwOkd4UiE – TexasChick2023 (@TChick2023) 15 octobre 2023

mdr qu’est-ce que cet imbécile dit maintenant https://t.co/rqU33K2nCa -Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) 15 octobre 2023

INCROYABLE! Le président Biden et la première dame Jill Biden ont reçu une longue ovation debout et des chants de « 4 ans de plus » lors du dîner national du HRC ce soir. C’est ce que les médias ne vous montreront pas. Le peuple américain soutient Biden ! pic.twitter.com/CE8CNUGLPk -Harry Sisson (@harryjsisson) 14 octobre 2023

Merci, @POTUS et @FLOTUS, pour votre incroyable leadership et votre esprit d’allié ! Ensemble, nous espérons faire de 2024 une année de progrès incroyables, de progrès et de nombreux GAINS pour la communauté LGBTQ+ ! #HRCNationalDîner pic.twitter.com/SMY6CCJ3ju – Campagne des droits de l’homme (@HRC) 14 octobre 2023

Les poings en l’air ! Battez-vous pour votre droit à des gressins gratuits !

Levez-vous et criez ou quelque chose comme ça !

