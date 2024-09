MDC Brooklyn : un aperçu de la prison où Sean « Diddy » Combs vit désormais

CNN

—



Décrit comme « dégoûtant » avec «effroyable« Les conditions de détention dans lesquelles le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs vit désormais sont bien loin des manoirs de Miami et de Los Angeles dans lesquels il vivait autrefois.

« Quand il se réveille, il regarde des murs en parpaings peints en blanc, contrairement à la décoration de ses manoirs », a déclaré mercredi à CNN Michael Cohen, ancien avocat du président Donald Trump.

Cohen devrait le savoir. Il fait partie des nombreux détenus de renom qui ont purgé leur peine dans le tristement célèbre Metropolitan Detention Center de New York. L’établissement a hébergé le chanteur R. Kelly, le « Pharma Bro » Martin Shkreli, la mondaine Ghislaine Maxwell, l’ancien prodige de la cryptomonnaie Sam Bankman-Fried et le rappeur Fetty Wap. Actuellement, le chef présumé du cartel Ismael « El Mayo » Zambada Garcia y est détenu en attendant son procès pour meurtre et trafic de drogue.

Un juge fédéral a refusé mercredi la libération sous caution de Combs, affirmant que la proposition de mise en liberté sous caution présentée par ses avocats de la défense était « insuffisante » pour répondre aux préoccupations du tribunal. Le juge Andrew Carter a déclaré qu’il n’y avait « aucune condition » qui réduirait le risque de subornation de témoins ou d’obstruction dans le cas de Combs. En conséquence, l’artiste doit rester en détention fédérale jusqu’à ce qu’il soit jugé pour complot de racket et trafic sexuel. Combs a plaidé non coupable des accusations.

La date du procès de l’artiste hip-hop de 54 ans n’ayant pas encore été fixée, on ne sait pas combien de temps Combs sera détenu dans la prison de Brooklyn, mais après l’audience de refus de libération sous caution de mercredi, son avocat a déclaré qu’ils feraient appel de la décision.

Connue pour ses mauvaises conditions de vie, son manque de personnel, la violence des détenus et ses pannes de courant, la prison de Brooklyn est actuellement le seul centre correctionnel fédéral desservant la plus grande ville du pays. Cela fait suite à la fermeture par le Bureau fédéral des prisons de son complexe de Manhattan peu après le suicide du financier multimillionnaire et trafiquant sexuel accusé Jeffrey Epstein en 2019.

Interrogé sur les conditions actuelles au MDC, un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a déclaré que l’agence « prend au sérieux son devoir de protéger les personnes confiées à sa garde » et qu’à ce titre, elle « examine les protocoles de sécurité et met en œuvre des mesures correctives lorsque cela est identifié comme nécessaire ».

Le Bureau des prisons a nommé une équipe d’action urgente plus tôt cette année « pour examiner de manière globale les défis du MDC Brooklyn », a déclaré le porte-parole Emery Nelson dans un e-mail.

« Le travail de l’équipe est en cours, mais elle a déjà augmenté le personnel permanent de l’établissement (y compris les agents de correction et le personnel médical), traité plus de 700 demandes d’entretien en attente et appliqué une attention continue aux problèmes soulevés dans deux décisions judiciaires récentes », a déclaré Nelson.

« C’est un endroit très difficile pour être détenu », a déclaré l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, au tribunal mercredi, en disant au juge qu’il serait difficile pour son client de se préparer pour le procès s’il devait être hébergé là-bas.

Construit dans les années 1990 pour répondre à la surpopulation dans les prisons de New York, le Metropolitan Detention Center abrite des détenus en attente de procès devant les tribunaux fédéraux de Brooklyn et de Manhattan.

« Il se réveille sur un lit en acier avec un matelas d’un pouce et demi, sans oreiller, dans une cellule de 2,5 mètres sur 3, qui, je peux vous l’assurer, est dégoûtante », a déclaré Cohen à CNN mercredi. Cohen, qui a été incarcéré dans la prison en 2020, a déclaré que les prisonniers de l’unité de logement spéciale de l’établissement, où Combs est logé, disposent essentiellement d’un espace de 90 centimètres sur 1,50 mètres dans lequel se déplacer.

« Il n’y a pas de livres au début, donc il doit vraiment faire face à beaucoup de choses en ce moment », a déclaré Cohen à propos de ce à quoi on peut s’attendre lors des premiers jours de Combs dans l’établissement.

En juin, un détenu en attente de jugement pour port d’arme, Uriel Whyte, a été poignardé à mort par un autre détenu, selon un communiqué de presse du Bureau des prisons. Un mois plus tard, le détenu Edwin Cordero est mort dans une bagarre qui a éclaté à l’intérieur de la prison. L’avocat de Cordero a déclaré Le New York Times que son client était « une autre victime du MDC de Brooklyn, une prison fédérale surpeuplée, en sous-effectif et négligée qui est l’enfer sur terre ».

En janvier 2019, une panne de courant prolongée a plongé l’établissement pénitentiaire dans une situation de crise, laissant les détenus dans une obscurité quasi totale pendant une semaine, les exposant aux températures glaciales qui ont balayé le Nord-Est. L’incident a donné lieu à une enquête du ministère de la Justice visant à déterminer si le Bureau des prisons disposait de « plans d’urgence adéquats » pour faire face aux conditions de vie des détenus. Selon une plainte déposée au nom des prisonniers, les détenus auraient été confinés dans leurs cellules pendant des jours et contraints de supporter des toilettes non fonctionnelles à l’intérieur des cellules et d’autres conditions insalubres.

Le Bureau des prisons a réglé ce procès L’été dernier, elle a versé une indemnisation d’environ 10 millions de dollars à 1 600 détenus pour avoir enduré des conditions de vie glaciales et inhumaines en raison de la panne de courant.