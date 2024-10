MD Maternelle / HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro + Kids Design Labo

Avec l’aimable autorisation de HIBINOSEKKEI

Description textuelle fournie par les architectes. Une école maternelle qui veille au développement autonome des enfants. Une maison fermée est un style architectural traditionnel de la région Hakka personnes. La solidité des murs solides d’un tel type de bâtiment protège pacifiquement la vie et le travail des gens depuis l’Antiquité. Dans cette école maternelle, « l’enclos » est aménagé de diverses manières dans l’espoir de protéger le développement quotidien des enfants. L’« enclos » et de nombreuses autres parties du bâtiment offrent un environnement qui motive les enfants à utiliser à la fois leur esprit et leur corps pour s’épanouir.

Plan – Rez-de-chaussée

Dans le coin livre d’images et dans l’espace atelier, chaque activité est concentrée dans un « enclos » en forme de maison, créant un espace où les enfants nourrissent leurs sensibilités. Grâce à l’utilisation ludique de filets qui leur permettent de monter et descendre du premier étage au troisième étage, les enfants sont encouragés à utiliser leur corps au quotidien. Des collines et des pentes, ainsi qu’un petit étang, sont aménagés dans le jardin pour que les enfants puissent s’engager dans l’acte de « jouer » en utilisant tout leur corps.

Élévations

En tant que lieu favorisant leur intérêt pour la nourriture, la salle à manger est intégrée au jardin, créant un espace agréable qui stimule l’appétit et sensibilise à la nourriture en soi. Ce bâtiment est un lieu où les enfants peuvent grandir de manière autonome et développer diverses sensibilités grâce à leurs activités quotidiennes.