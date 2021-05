MD Glam innove pour une peau impeccable – Le meilleur maquillage que vous puissiez porter tout le temps | Nouvelles des gens

La série de télé-réalité américaine Dr 90210 a été redémarrée en septembre 2020 avec un casting entièrement féminin. Le but était de redéfinir les normes de beauté dépassées. L’un des chirurgiens plasticiens était le Dr Cat Begovic, dont le mantra pour les soins personnels fait écho à l’une des tendances que nous avons vues dans la pandémie COVID-19: le boom des soins de la peau. En tant que chirurgien esthétique, le Dr Cat comprend que les gens veulent être sous leur meilleur jour. Une des façons d’y parvenir sans chirurgie est d’utiliser la bonne routine de soin de la peau. Utilisant son diplôme en biologie moléculaire, le Dr Cat a créé une gamme complète de produits avancés et cliniquement prouvés. Ces produits contiennent des ingrédients actifs éprouvés comme le rétinol et la vitamine C, sur lesquels des millions de personnes comptent pour d’excellents résultats topiques.

La ligne de soins de la peau du Dr Cat, MD Glam, a été développée en mettant l’accent non seulement sur les soins personnels, mais aussi sur les soins personnels sans culpabilité. Soyons honnêtes, quand vous avez l’air bien, vous vous sentez bien. Certaines personnes peuvent choisir de vieillir gracieusement, tandis que d’autres veulent retarder le vieillissement le plus longtemps possible et sans intervention chirurgicale. Le Dr Cat en est bien conscient, c’est pourquoi elle a créé MD Glam. Le message aux gens est clair: prenez soin de votre peau et ne vous en faites pas. La raison pour laquelle vous ne devriez pas vous sentir coupable est que les soins de la peau sont une forme de soins personnels. Certaines personnes ont des routines de soins de la peau pour prévenir le vieillissement, tandis que d’autres se concentrent sur le traitement de problèmes spécifiques ou simplement comme moyen de se détendre. Il y a une raison pour laquelle les gens affluent vers les spas et les esthéticiennes pour les soins du visage: c’est une expérience très apaisante! La bonne nouvelle est que vous pouvez recréer une partie de l’expérience chez vous. Même avant que le coronavirus ne ravage le monde, les soins de la peau connaissaient une énorme résurgence. L’accent s’était déplacé du maquillage vers le concept de maquillage aussi beau que la peau sur laquelle il était. Lorsque la pandémie a frappé, les revenus des soins de la peau ont explosé car les gens portaient des masques au lieu de se maquiller. Pour mettre les visages nus sous leur meilleur jour et gérer le nouveau numéro de «maskne», les gens ont commencé à prendre soin de leur peau en masse. Alors que nous combattons le COVID-19, nous entendons constamment le terme de soins personnels. Ce concept avait été sérieusement négligé dans nos vies trépidantes, mais il a pris une importance considérable pendant la pandémie. Le principe est de prendre le meilleur soin de soi possible pour éviter d’attraper ce virus redouté. Lorsqu’ils sont pratiqués dans tous les domaines, les soins personnels peuvent être très bénéfiques pour la santé globale d’une personne. Le Dr Cat comprend cela, et grâce à sa gamme MD Glam, les gens peuvent prendre quelques instants pour eux-mêmes dans la sécurité de leur propre maison.

