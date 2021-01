Il y a des joueurs qui font constamment la une des journaux, comme Paul Pogba et Harry Kane, et d’autres qui passent sous le radar parce qu’ils manquent supposément de charisme et de qualité de star. Mais beaucoup de ces joueurs soi-disant démodés finissent par jouer des rôles vitaux pour leurs équipes respectives.

Alors que nous approchons du milieu de la saison 2020-21 de la Premier League, voici ma liste club par club des héros méconnus de la saison.

En des temps troublés, Tierney a été un superbe jeune professionnel, que ce soit en arrière trois ou en arrière gauche, où il fait régulièrement des raids vers l’avant pour placer des centres dangereux. Dur, dévoué et sans ego, il a été vu descendre du bus de l’équipe lors d’un récent match à l’extérieur portant un t-shirt par une journée très froide et portant son kit dans un sac en plastique.

Alors que les éloges sont prodigués à Jack Grealish, ne sous-estimez pas l’influence de l’infatigable et dynamique McGinn, qui ajoute la motivation et le désir du milieu de terrain central. Lors du récent tirage au sort de Villa à Chelsea, on pouvait l’entendre exhorter ses coéquipiers fatigués au cours des dernières minutes, tout en ayant l’air de pouvoir jouer toute la nuit.

Il est souvent difficile, même pour les fans de Brighton, de deviner les alignements de Graham Potter. Mais à part le défenseur fiable Lewis Dunk, un homme est devenu essentiel à la cause: Bissouma, l’international malien. Il offre du courage au milieu de terrain central et peut également choisir une passe. Il n’est pas surprenant que Liverpool surveille ses progrès avant l’ouverture de la fenêtre de janvier.

Jusqu’à la récente prise de contrôle américaine du club, le manager Sean Dyche a dû surveiller le budget dans ses transactions de transfert, mais il a trouvé un joyau en se rendant à Bristol City pour signer Brownhill. Le milieu de terrain est rapidement devenu un membre à part entière du groupe de frères de Burnley alors qu’ils ont l’air de sortir d’un problème de relégation.

Dans une équipe d’étoiles riche en signatures à gros sous, Zouma a été la surprise avec une série de performances fortes aux côtés de Thiago Silva au centre de la défense. Une fois relégué alors qu’il était prêté à Stoke City, Zouma a fait le grand retour pour retrouver sa place dans l’équipe de France, et il a également marqué quatre buts pour Chelsea cette saison.

Kurt Zouma renaît aux côtés de Thiago Silva au cœur de la défense de Chelsea. Getty

Guaita a réalisé des arrêts mémorables cette saison, notamment pour récupérer un tir destiné au coin supérieur pour refuser Eric Dier et conserver un point contre les Spurs. Le gardien de but, qui a signé de l’humble Getafe en 2018, a également sauvé un penalty de Kelechi Iheanacho lors du match nul 1-1 avec Leicester.

De même que Ben Godfrey a remplacé l’arrière gauche, Everton n’a jamais été aussi beau quand Digne est porté disparu, ce qu’il a été depuis une blessure à la fin novembre. L’ancien barcelonais ajoute du style et du style sur le côté gauche.

Les Cottagers semblaient certains de leur relégation jusqu’à ce qu’ils commencent à se défendre correctement et Andersen, signé en prêt de Lyon, en a été la principale raison. Commandant et expérimenté en tant que leader d’une ligne arrière remodelée, il a donné à l’équipe de Scott Parker une chance réaliste de battre le drop.

L’équipe divertissante de Marcelo Bielsa est une puissante force d’attaque, et l’ancien ailier du New York City FC Jack Harrison échoue rarement à fournir une menace, courant directement sur les adversaires avant de fixer des buts pour Patrick Bamford ou de marquer lui-même, comme il l’a fait contre Liverpool, Newcastle et West Brom.

Lors de sa première saison de football en Premier League, Fofana est rapidement devenu un membre impressionnant de la défense de Brendan Rodgers. Rapide et alerte, le joueur de 20 ans a l’air de jouer à ce niveau depuis des années.

Jones est venu à l’académie de Liverpool pour devenir une forte présence au milieu de terrain. Il admet que les conseils de James Milner et Jordan Henderson à l’entraînement ont aidé à lisser ses aspérités. Les initiés d’Anfield pensent qu’il serait mieux utilisé un peu plus en avant en tant que meneur de jeu n ° 10, mais cette position n’existe pas dans le 4-3-3 préféré de Jurgen Klopp.

Curtis Jones a été tout simplement scintillant pour Liverpool cette saison, et il reste encore beaucoup à venir du joueur de 19 ans. PAUL ELLIS / POOL / AFP via Getty Images

Le joueur qui est sorti de l’ombre est Cancelo. L’international portugais a fait un chiffre frustré lors de sa première saison avec le club, mais il est depuis devenu inestimable dans les deux positions d’arrière latéral, rejoignant souvent l’attaque et produisant des passes inventives et intelligentes que tout haut milieu de terrain serait fier de jouer.

Jose Mourinho a nommé un jeune McTominay comme son joueur de la saison 2017-18. Depuis lors, le travail acharné de l’international écossais au milieu de terrain a fourni la sueur et l’acier nécessaires pour accompagner la soie de Bruno Fernandes, Marcus Rashford & Co.

L’équipe de Steve Bruce a été très redevable à Darlow, qui a si bien suppléé le blessé Martin Dubravka que l’ancien n ° 1 aura du mal à retrouver sa place. Les qualités de Darlow étaient pleinement visibles alors que les Toon ont réussi à défier Liverpool lors d’un match nul 0-0 au cours de la période des fêtes.





Vestergaard était l’un des joueurs mis à l’écart après la défaite humiliante 9-0 à domicile contre Leicester la saison dernière, mais l’international danois a effectué un retour remarquable avec une série de performances de haut niveau à l’arrière central, dont trois buts à l’extérieur. Sa récente blessure est un problème majeur pour les Saints.

Manquant de confiance ou d’espoir de rester debout, les Blades se battent pour trouver l’inspiration, mais au moins McGoldrick a marqué quatre fois, ce qui est exactement moitié leur total de buts en Premier League.

Aucun fan des Spurs n’a été aussi excité lorsque Jose Mourinho a signé Hojbjerg de Southampton cet été, mais il s’est avéré essentiel pour l’équipe, creusant des tacles, faisant des interceptions et faisant des choses sensées au milieu de terrain. Ancien protégé de Pep Guardiola au Bayern Munich, Hojbjerg est en plein essor dans le nord de Londres.

Pierre-Emile Hojbjerg est arrivé à Tottenham en petite fanfare, mais il a été un rouage crucial dans la quête de Jose Mourinho pour un titre dans le nord de Londres. Carl Recine / PA Images via Getty Images

Mis à part de superbes performances à dessiner avec Chelsea et Liverpool, les Baggies ont eu du mal cette saison. Mais Gallagher, 20 ans, prêté par Chelsea, a souvent été leur plus brillante lumière. Capé à tous les niveaux de jeunesse par l’Angleterre, il est à surveiller.

Une démonstration d’homme du match lors de la victoire à Everton était un rappel opportun de la constance d’Ogbonna au cœur de la défense. Il est facile d’oublier qu’il a remporté deux titres de Serie A avec la Juventus et a fait partie de deux équipes de championnat d’Europe pour l’Italie.

Les loups n’atteignent pas tout à fait les sommets de leurs deux saisons précédentes, mais Neto, 20 ans, a joué dans chaque match de championnat parce qu’il fournit le rythme et les buts (quatre jusqu’à présent). Il n’est pas aussi accrocheur qu’Adama Traoré, mais il est sans doute une menace plus cohérente.