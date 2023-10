McTominay sauve Man United mais les questions se multiplient pour Ten Hag

MANCHESTER, Angleterre – Scott McTominay a trouvé une réponse pour Manchester United contre Brentford samedi, mais les questions se multiplient pour le manager Erik ten Hag.

McTominay est entré en jeu après 87 minutes avec United mené 1-0 et a marqué aux 93e et 97e minutes pour assurer une victoire 2-1 et faire exploser le toit d’Old Trafford. Ten Hag a frappé l’air et McTominay est tombé à genoux alors que United offrait aux fans l’un de leurs célèbres fioritures tardives et que le stade tombait dans le chaos.

Ten Hag, sans aucun doute, sera ravi de regarder les dernières minutes lorsqu’il viendra analyser le match dans son bureau de Carrington la semaine prochaine, mais les 90 autres pourraient le faire grimacer.

C’était comme la défaite 1-0 à domicile contre Crystal Palace il y a une semaine, sauf que Palace a réussi à survivre à la pression tardive de United et cette fois, Brentford s’est effondré. On ne sait pas pourquoi Bryan Mbeumo a décidé de manipuler intentionnellement le ballon avec le score à 1-1 et de donner à Bruno Fernandes la chance de lancer un long coup franc dans la surface pour le vainqueur du dernier souffle de McTominay.

Ten Hag ne se plaindra pas. À en juger par cette performance, il a besoin de toute l’aide possible. Quelques minutes seulement avant ce revirement miraculeux, les fans de Brentford chantaient : « Vous serez viré demain matin ».

« Cela doit être un tournant mais aussi un redémarrage car nous devons atteindre des niveaux plus élevés », a déclaré Ten Hag après le match. « L’esprit est bon, la conviction est bonne et l’équipe est unie. Nous l’avons montré, nous avons fait preuve d’un fort caractère. Cela peut être un tournant mais cela dépend de nous.

« Nous avons eu quelques occasions et puis c’est à nouveau la même histoire, nous avons encaissé un but à un moment décisif, une décision totalement erronée. Deux ou trois joueurs. Nous avons commencé et nous n’étions pas en formation, un cadeau facile et cela résume notre saison. Des cadeaux si faciles, vous êtes puni dans le football de haut niveau. Nous avons trop de bons joueurs pour agir comme ça. «

Pour la sixième fois en 11 matchs cette saison, United a encaissé le premier but grâce à une défense si mauvaise que cela ressemblait à un sketch élaboré.

Tout d’abord, Casemiro a inutilement donné le ballon au milieu de terrain, puis a raté son tacle pour le récupérer. Victor Lindelöf, qui semblait mal à l’aise en tant qu’arrière gauche de fortune aux côtés d’une paire d’arrières centraux composé de Harry Maguire et Jonny Evans, a éraflé son dégagement lors du penalty. Lorsque le tir faible de Mathias Jensen arriva enfin, il se faufila sous la main droite d’André Onana.

La situation est devenue si grave qu’au milieu de la première mi-temps, Onana a arrêté d’essayer de jouer depuis l’arrière et a plutôt commencé à pomper de longs ballons vers Rasmus Højlund. L’attaquant danois, fort et agressif au niveau de l’avant-centre, était le seul joueur de United à sortir de la première mi-temps avec un quelconque crédit et à la mi-temps, Ten Hag décida qu’il en avait assez vu Casemiro et fit entrer Christian Eriksen à sa place.

Scott McTominay a marqué deux fois dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps pour assurer à Man United une victoire 2-1 contre Brentford samedi. Alex Livesey/Getty Images

« Ces matchs alimentent le vestiaire », a déclaré Ten Hag. « Ils savent jusqu’où ils doivent aller pour obtenir des résultats. Cela ne peut pas être facile. Dans le football, c’est manger ou se faire manger. Trop de fois au cours de la première moitié de cette saison, nous avons été mangés par des adversaires plus affamés. Cela ne peut pas être le cas. Cela doit disparaître. Chaque joueur doit fournir cela à chaque seconde où il passe sur le terrain. C’est l’exigence, la norme. Lorsque vous faites cela, nous avons vu la saison dernière que vous obtenez une équipe déterminée. » Nous n’avons pas toujours été déterminés à chaque occasion lors des matchs, et on se fait marteler pour cela. Cela doit changer. «

Casemiro ressemble à l’ombre du joueur qui a été si influent la saison dernière, mais il n’est pas seul dans sa lutte pour retrouver une certaine forme. Pour le troisième match consécutif, Marcus Rashford a été remplacé tôt.

Tout comme lors de la défaite contre Palace, l’attaquant anglais a été sacrifié au milieu de la seconde période alors que United avait désespérément besoin d’un but. Cette fois, il a été remplacé après 63 minutes après avoir réalisé un seul effort significatif, lorsque Thomas Strakosha – qui faisait ses débuts en Premier League dans le but – est descendu à ras de terre pour arrêter à son premier poteau.

Rashford a été le meilleur joueur offensif de United la saison dernière, marquant 30 buts toutes compétitions confondues, mais il arrive au point où il y a peu d’arguments pour le garder dans l’équipe aux dépens d’Alejandro Garnacho.

Il y aura également d’autres questions sur la place d’Onana après que le gardien camerounais ait concédé un autre but qu’il aurait dû sauver. Après avoir contribué au carton rouge de Casemiro contre Galatasaray avec une horrible passe au milieu de terrain, il était responsable du but de Brentford qui a rapproché les visiteurs de leur première victoire à Old Trafford depuis 1937.

Au premier coup d’œil, il semblait que le tir de Jensen s’était enroulé dans le coin, mais les rediffusions ont montré qu’Onana avait essayé de repousser le ballon avec sa main droite et s’était terriblement trompé. Il s’est légèrement racheté avec deux bons arrêts en fin de match, mais l’international turc Altay Bayindir – signé de Fenerbahce cet été – serait pardonné de s’asseoir sur le banc en se demandant ce qui doit lui arriver pour avoir une chance.

McTominay, qui n’a débuté que deux matchs cette saison, a fait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer d’avoir une opportunité lorsque United reprendra après la trêve internationale avec un voyage à Sheffield United. Ten Hag, quant à lui, a deux semaines pour se demander si la finale dramatique contre Brentford est le signe de jours meilleurs à venir ou d’un bref répit après la tempête persistante.