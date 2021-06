McTominay et l’Écosse prêts à le faire à la dure alors que la cravate de l’Angleterre se profile

La question de la loyauté internationale de Scott McTominay n’a jamais vraiment posé de problème. Du moins pas pour lui. Né à Lancaster, dans le nord de l’Angleterre ? Oui. Mais écossais ? Très certainement.

Alors que l’Angleterre et l’Écosse se préparent à se rencontrer à Wembley vendredi pour leur deuxième match de groupe de l’Euro 2020, le milieu de terrain s’attend à beaucoup d’intérêt pour sa décision de jouer pour le pays d’origine de sa famille plutôt que pour sa naissance. En privé, cependant, McTominay dit que le débat n’est « pas pertinent », même si certains de ses amis aiment se moquer de cet accent anglais. Pourtant, il s’est toujours senti plus lié à ses racines au nord de la frontière.

Sir Alex Ferguson et Jose Mourinho souhaitaient que McTominay choisisse l’Écosse plutôt que l’Angleterre, les deux étant prêts à un moment donné à apporter leur contribution, bien qu’en réalité, ils n’en aient pas besoin. Sa décision était prise depuis l’âge de 16 ans, lorsqu’il a assisté à un camp d’entraînement de la FA écossaise pour les joueurs basés en Angleterre à Leicester.

Début 2018, le manager écossais de l’époque, Alex McLeish, s’est battu contre la neige et la glace apportées au Royaume-Uni par la « Bête de l’Est » pour rencontrer McTominay à la base d’entraînement de Manchester United à Carrington, tandis que Gareth Southgate a tenté de défendre le cas de l’Angleterre par SMS . L’effort que McLeish a fait pour se rendre à Manchester par un temps qui a annulé des vols, fermé des routes et fermé des écoles a été apprécié par McTominay, mais inutile. McLeish avait préparé son argumentation, mais à la fin, la conversation a été courte et simple.

Après avoir fait ses débuts en mars 2018, McTominay fait depuis partie d’une équipe écossaise renaissante qui dispute son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1998. La défaite contre la République tchèque à Glasgow lundi a donné à l’équipe de l’entraîneur Steve Clarke une montagne à gravir pour se qualifier pour le Groupe D, mais l’Ecosse a souvent pris plaisir à faire les choses à la dure.

La carrière de McTominay est une histoire de courage et de détermination. Associé à United dès l’âge de cinq ans, il était un développeur tardif physiquement – ​​il mesure maintenant 6 pieds 4 pouces, bien qu’il ait été considéré comme « petit » pendant une grande partie de son adolescence – et n’a jamais été cloué pour atteindre le premier. équipe de l’équipe de la manière dont il y avait toujours de grands espoirs pour ses collègues diplômés de l’académie Marcus Rashford et Mason Greenwood, même dès son plus jeune âge.

Scott McTominay a fait carrière en donnant tort à ses détracteurs à Man United. Il espère mener l’Écosse à un gros résultat contre l’Angleterre et jouer contre certains de ses coéquipiers United pour démarrer. Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

S’adressant à un groupe de jeunes de United la saison dernière, on a demandé à Nicky Butt quel diplômé de l’académie de la première équipe d’Ole Gunnar Solskjaer lui avait donné le plus de satisfaction. Sa réponse ? McTominay.

« Avec Scott, c’est juste du caractère », a-t-il déclaré. « Personnage avec talent, et non talent avec caractère. C’est une attitude de ne jamais dire de mourir, une volonté de gagner. »

Groupe D GP W ré L DG STP République Tchèque 1 1 0 0 +2 3 Angleterre 1 1 0 0 +1 3 Croatie 1 0 0 1 -1 0 Écosse 1 0 0 1 -2 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Il est aussi polyvalent. Avant de faire ses débuts à United par Mourinho en mai 2017, McTominay jouait devant les moins de 23 ans parce qu’il était grand et qu’il manquait d’attaquants. Lors d’une tournée de pré-saison aux États-Unis en 2018, il a levé la main pour jouer au poste de défenseur central contre le Real Madrid. Après avoir débuté au milieu de terrain contre la République tchèque, il a joué les 20 dernières minutes dans un dos à trois lorsque Clarke a remanié dans le but de déclencher une riposte.

Malgré le résultat dommageable de lundi, l’Ecosse a eu ses chances et devra être plus clinique contre une équipe anglaise considérée comme l’une des favorites pour remporter le tournoi.

À son crédit, McTominay avait l’air calme contre les Tchèques lors de ce qui était une énorme occasion pour le football écossais après une attente de 23 ans pour le tournoi de football. Un tacle craquant en première mi-temps a suscité l’une des plus grandes acclamations de l’après-midi des fans assez chanceux pour être à l’intérieur de Hampden Park.

jouer 0:55 Scott McTominay explique comment il a obtenu le maillot de Lionel Messi, alors que Messi pensait que McTominay lui avait donné un coup de coude.

McTominay sera plus déterminé que quiconque à rebondir rapidement contre l’Angleterre, même si les chances semblent contre eux.

Parlez aux personnes qui le connaissent le mieux et elles vous diront que c’est son objectif qui le distingue. Il a passé le premier verrouillage COVID-19 l’année dernière à faire des entraînements à domicile si intenses que le personnel d’entraîneurs de United a dû lui rappeler qu’il était acceptable de prendre des jours de congé. Il a déjà regardé la défaite finale de United en Ligue Europa contre Villarreal pour voir où il pourrait s’améliorer, bien qu’il soit le meilleur joueur de Solskjaer dans la nuit. Lorsque Mourinho était aux commandes, il suivrait l’ancien patron de Chelsea, du Real Madrid et de l’Inter Milan autour de lui demander sur certaines des superstars qu’il avait dirigées et comment elles se comparaient au même âge.

Mourinho a apprécié l’humilité de McTominay, mais n’a pas tardé à faire une blague lorsqu’il a dû être encouragé à échanger le parking de l’académie contre celui situé à l’extérieur du bâtiment de l’équipe première après sa promotion dans l’équipe senior.

Au début de chaque saison, McTominay, 24 ans, prend des notes sur ce qu’il espère réaliser au cours des neuf prochains mois. Au début de la campagne 2018-19, son objectif était de consolider sa place dans l’équipe de United. Hors de l’équipe au cours de la première moitié de la saison, McLeish a contacté l’agent de McTominay et a suggéré un prêt pour poursuivre son développement. McTominay a refusé, se soutenant plutôt pour vaincre Solskjaer et, en avril 2019, il a commencé les deux manches du quart de finale de la Ligue des champions contre Barcelone.

McTominay est habitué à surmonter les obstacles et il en aura encore besoin. Une défaite lors de leur premier match de l’Euro 2020 signifie que l’Écosse commencera le deuxième tour des matches en bas du groupe D, mais avec trois équipes qualifiées dans quatre des six groupes, il reste une chance qu’elles puissent se qualifier pour les huitièmes de finale à travers la première étape de un tournoi majeur pour la première fois en 11 tentatives.

À partir de là, l’Écosse n’est pas censée se qualifier pour les huitièmes de finale, mais McTominay n’a jamais non plus été censé devenir un habitué de United, et la saison dernière, il a passé 100 apparitions pour son club d’enfance au cours de la saison 2020-21. Lutter contre l’adversité est quelque chose qu’ils ont en commun.