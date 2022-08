McTavish marque 6 points, le Canada écrase la Slovaquie 11-1 aux mondiaux juniors

Quatre buts et une paire de passes du capitaine Mason McTavish ont propulsé le Canada vers une victoire dominante de 11-1 contre la Slovaquie au championnat mondial de hockey junior jeudi à Edmonton.

Brennan Othmann et Joshua Roy ont chacun marqué et contribué une paire d’aides pour le Canada (2-0-0) tandis que Connor Bedard, Will Cuylle, Logan Stankoven et Olen Zellweger en ont ajouté une de chaque. Zack Ostapchuk a également marqué.

Matej Kaslik a inscrit le seul but de la Slovaquie (0-0-2) au milieu de la deuxième période.

Faisant son premier départ du tournoi, le Canadien Dylan Garand a enregistré 22 arrêts. Tomas Bolo a stoppé 33 des 44 tirs pour la Slovaquie.

Les Canadiens venaient de remporter une victoire décisive de 5-2 sur la Lettonie mercredi tandis que la Slovaquie a perdu une décision de 5-4 contre la Tchéquie mardi.

Le Canada poursuivra le tournoi à la ronde contre la Tchéquie (1-0-1) samedi.

🚨 MASON MCTAVISH noue le @HockeyCanada record du plus grand nombre de buts en 1 match au #WorldJuniors! 🚨 pic.twitter.com/zJ129owWfy – IIHF (@IIHFHockey) 12 août 2022

Alors qu’il ne restait que quelques secondes au chronomètre de jeu, Ostapchuk a ramassé une rondelle libre sur le côté du filet et l’a glissée autour de l’avant, devant Bolo pour sceller le score à 11-1.

Roy a donné une avance de 10-1 au Canada alors qu’il restait moins de cinq minutes au chronomètre de jeu.

Le tir de William Dufour a touché la jambière de Bolo et Roy a capté le rebond au sommet de l’enclave, le tirant au-dessus du gardien alors qu’il tombait sur la glace.

McTavish a à peine célébré après avoir donné au Canada un coussin de 9-1 à 3:44 de la troisième période.

Il a trouvé de l’espace entre Bolo et le poteau pour son quatrième but de la soirée, une frappe qui a égalé le record canadien du plus grand nombre de buts en un seul match aux championnats du monde juniors.

Parmi les autres joueurs qui ont accompli l’exploit, citons Mario Lemieux (1984), Brayden Schenn (2011) et Maxime Comtois (2019).

McTavish a complété son tour du chapeau avec 35 secondes à jouer au milieu du quart.

Bedard a reçu un coup sûr dans la zone neutre et a envoyé une rondelle sur la glace pour donner à ses coéquipiers une échappée à deux. Roy a mis une passe nette sur la bande de McTavish et l’espoir de 19 ans des Ducks d’Anaheim a décoché un tir devant Bolo pour donner aux Canadiens une avance de 8-1.

Une douzaine de chapeaux flottaient sur la glace.

C’est le coup du revers de McTavish du haut de l’enclave 15:16 après le début de la seconde qui a donné au Canada un coussin de 7-1.

À peine 36 secondes plus tôt, la Slovaquie a finalement battu Garand après une bataille à ras de terre.

Kaslik s’est emparé de la rondelle et a décoché un tir qui a touché la jambière du gardien de but et la barre transversale avant de se diriger vers le filet.

Une échappée de trois joueurs a inscrit le premier but de McTavish de la soirée à 6:25 du deuxième. Donovan Sebrango lui a envoyé une passe de tête et, manipulant la rondelle, le capitaine d’Équipe Canada a patiné, envoyant une fusée planer au-delà du côté du bâton de Bolo pour augmenter l’avance à 6-0.

La deuxième période remontait à un peu plus d’une minute lorsque Stankoven a inscrit le cinquième but canadien de la soirée sur un cinq contre trois.

Kent Johnson a envoyé un tir dans la jambière de Bolo et Stankoven, posté à côté du filet, a décoché un tir avant que le gardien ne puisse se remettre en position.

Le Canada a été 1 en 4 en avantage numérique et la Slovaquie a fait 0 en 3.

Après un départ lent dans la victoire de 5-2 de mercredi contre la Lettonie, le Canada a été une force en première période jeudi.

Le pays hôte a pris un avantage de 4-0 dans le premier entracte après que Zellweger ait marqué avec 43 secondes à jouer dans le premier quart.

Le défenseur a reçu un tir des marques de hachage et la rondelle a semblé cocher un autre joueur devant le filet avant de frapper le poteau.

La Slovaquie a contesté le jeu pour être hors-jeu, mais une revue vidéo a déterminé que le but de Zellweger était bon.

Une tentative de dégagement sabordée par les Slovaques a préparé la troisième frappe du Canada de la soirée.

Bolo a tenté d’envoyer la rondelle du plus profond de son côté, mais Cuylle l’a ramassée à la ligne bleue et l’a envoyée à Othmann dans le cercle de mise au jeu.

Cuylle a donné une avance de 2-0 au Canada moins de trois minutes plus tôt.

Ridly Greig est sorti de la surface de réparation et a fait une passe sur les planches à Cuylle, qui a patiné seul lors d’une échappée et a envoyé un coup rapide à travers les coussinets de Bolo.

La Slovaquie a eu sa propre échappée plus tôt dans la première période, mais Garand a parfaitement lu le jeu et le tir a décollé de ses jambières pour maintenir le Canada devant 1-0.

Pour le deuxième match de suite, Bedard a ouvert le pointage pour les Canadiens.

Le centre des Pats de Regina, âgé de 17 ans, a remis la rondelle à McTavish, qui l’a tranché en travers de l’enclave. Bedard a couronné le va-et-vient en déchirant un tir fulgurant devant Bolo depuis le bas du cercle de mise au jeu à 6:16 du début de la première période.

Le début du match de jeudi a vu la Finlande (2-0-0) battre la Tchéquie (1-0-1) pour une victoire 4-3 en fusillade.

« Pendant le match, nous sommes devenus de mieux en mieux. Et c’est la chose la plus importante », a déclaré l’entraîneur-chef de la Finlande, Antti Pennanen.

La Tchéquie et le Canada seront tous deux absents vendredi avant de s’affronter samedi.

Les Tchèques savent qu’ils devront élever leur jeu pour le match, a déclaré l’attaquant Jiri Kulich.

“Nous voulons juste garder notre jeu”, a-t-il déclaré. « C’est un gros défi, bien sûr, et un gros match. Nous allons donc faire de notre mieux. »

La Suisse (0-1-0) devait affronter les champions en titre américains (1-0-0) lors du dernier match de la journée jeudi.

Vendredi, l’Autriche (0-1-0) affrontera la Suède (1-0-0) et la Slovaquie affrontera la Lettonie (0-2-0).

REMARQUES : McTavish est en tête du tournoi avec huit points (quatre buts, quatre passes). … Le tour préliminaire se poursuit jusqu’à lundi, les quarts de finale étant prévus pour mercredi. Les demi-finales sont prévues pour le 19 août et les matchs pour les médailles se joueront le 20 août. … Le tournoi 2022 se tiendra en août après que l’itération originale a été annulée le 29 décembre après seulement quatre jours alors que les cas de COVID-19 augmentaient. parmi les joueurs et les officiels, les matchs ont été forcés à être perdus.

LA PRESSE CANADIENNE

