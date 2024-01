McRae sera la tête d’affiche du divertissement du Match des étoiles de la LNH

NEW YORK / TORONTO – Auteur-compositeur-interprète canadien multi-platine Tate McRae sera en tête d’affiche du deuxième entracte de la LNH 2024® Match des étoiles le samedi 3 février, la Ligue nationale de hockey (LNH®) annoncé aujourd’hui. Sa performance sera présentée dans la diffusion du jeu à 15 h HE. sur Sportsnet, CBC et TVA Sports au Canada et ABC et ESPN+ aux États-Unis.

Comme annoncé précédemment, McRae, dont le single gourmand a atteint le numéro 1 dix fois sur plusieurs semaines sur Hits 1 de SiriusXM, servira également de capitaine célèbre pour l’équipe McKinnon, qui sera dirigée par l’attaquant de l’Avalanche du Colorado. Nathan McKinnon et défenseur de l’Avalanche Cale Makar comme capitaine adjoint. McRae est l’un des quatre capitaines célèbres nommés pour le Match des étoiles de la LNH, aux côtés d’une superstar mondiale. Justin Bieberacteur né à Toronto Will Arnettet musicien lauréat d’un Grammy Award Michael Bublé.

La liste complète des artistes du Match des étoiles de la LNH et des détails supplémentaires sur l’événement des étoiles de la LNH seront annoncés dans les prochains jours. Pour des informations complètes sur l’événement, visitez NHL.com/AllStar et suivez @LNH et @PR_NHL.

Les Maple Leafs et la ville de Toronto accueilleront la LNH 2024® Week-end All-Star, du 1er au 3 février. Les festivités incluent le match des étoiles de la LNH le jeudi 1er février, avec le repêchage des joueurs étoiles de la LNH Tim Hortons, l’homme de l’année de l’Association des anciens de la LNH, en l’honneur des Maple Leafs de Toronto de 1967, et la vitrine 3 contre 3 de la PWHL de Canadian Tire. ; le NHL All-Star Skills™ présenté par DraftKings Sportsbook le vendredi 2 février (19 h HE, SN, TVAS, ESPN, ESPN+) ; et la LNH Honda (États-Unis) / Rogers (Canada)® Match des étoiles le samedi 3 février (15 h HE, SN, CBC, TVAS, ABC, ESPN+). Des billets pour NHL All-Star Thursday sont disponibles ici.

De plus, l’édifice sud du Metro Toronto Convention Centre sera le site de la Hyundai NHL Fan Fair™ 2024, le festival officiel des partisans de la LNH 2024.® Week-end All-Star, du 1er au 4 février. Les billets sont disponibles à l’achat sur NHL.com/FanFair.

À propos de Tate McRae :

Le chanteur/compositeur/danseur originaire de Calgary, Tate McRae, est devenu l’artiste à surveiller avec plus de 7,8 milliards de flux en carrière, plus de 945 millions de visionnages de vidéos, deux succès n°1 dans le Top 40 et plusieurs succès dance n°1. Elle a reçu des distinctions, notamment des nominations pour deux Billboard Music Awards, un MTV VMA Award, trois People’s Choice Award, quatre iHeartRadio Music Awards et neuf JUNO Awards, entre autres. Elle a figuré sur la liste 2022 Power of Young Hollywood de Variety, sur la liste Billboard 21 Under 21 pendant trois années consécutives et sur la liste Forbes 30 Under 30 pour 2021, où elle était la plus jeune musicienne de la liste. Son single n°1 certifié RIAA 3x Platine « You Broken Me First » a accumulé plus de 2 milliards de streams depuis sa sortie en 2020. McRae a fait le tour du monde et s’est produit dans divers festivals de musique, dont Lollapalooza, Bonnaroo, Firefly, The Governor’s Ball, Austin City. Limites et plus encore.

McRae a sorti son premier album en 2022, je pensais que je pouvais voler qui a atterri au premier rang du classement mondial des meilleurs albums de Spotify, figuré dans le top 10 dans plusieurs pays lors de sa sortie et a recueilli plus de 1,5 milliard de flux à ce jour. Son deuxième album très attendu PENSEZ PLUS TARD a fait ses débuts à la 4e place du palmarès des albums Billboard et a recueilli plus de 1,3 milliard de streams dans le monde. Le premier single hypnotique « greedy » a valu la première étoile au palmarès Billboard Global 200, Global Excl. dans les classements américains et mondiaux de Spotify, et a atteint la première place du Top 40 des radios.