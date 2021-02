STEPHENVILLE, Texas: Cody Orgeron a lancé deux passes de touché à la fin du quatrième quart et s’est détaché pour un touché de 19 verges lors de la deuxième prolongation, menant McNeese à une victoire de 40-37 sur Tarleton State samedi soir pour lancer le football. Championnat subdivision saison de printemps.

Frank Wilson, le premier entraîneur-chef afro-américain à McNeese, a fait ses débuts avec les Cowboys pendant que les Texans disputaient leur premier match en tant que membre de la Division I.

Originaire de la Nouvelle-Orléans, Wilson a été nommé 17e entraîneur-chef des Cowboys le 16 janvier 2020 après avoir passé les quatre saisons précédentes en tant qu’entraîneur-chef à l’UTSA.

L’État de Tarleton est passé à la DI et à la Conférence sportive de l’Ouest en juillet. Les Texans concourront en tant que programme indépendant depuis que le WAC a abandonné le football en 2012. En tant que membre de la Division II (1994-2019), les Texans étaient 5-8 contre des adversaires de DI, dont une victoire de 37-26 à Stephen F. Austin dans un Ouverture de la saison 2019.

Orgeron, fils de l’entraîneur de LSU Ed Orgeron, a lancé une passe de touché de 26 verges à Mason Pierce avec 2:46 à jouer pour amener les Cowboys à 31-24, et a lancé un score de 12 verges à Trevor Begue avec 35 secondes à faire pour forcer la prolongation. . Orgeron a également eu un touché de 5 verges au début du quatrième quart et une passe de touché dans le premier.

Braelon Bridges a couru pour 112 verges et deux touchés pour Tarleton State. Steven Duncan a lancé pour 220 verges et une passe de touché de 13 verges à Tariq Bitson. Ryheem Skinner a marqué le premier touché des Texans avec une course de 4 verges qui a égalisé le match à 10 juste avant la mi-temps.

Jacob Abel a ouvert la première période supplémentaire avec un panier de 21 verges. Adrian Guzman des Texans a répondu avec des buts sur le terrain de 37 et 45 verges avant la course victorieuse d’Orgeron.

LECTURES DU FCS

Seize écoles à travers cinq conférences de la FCS ont joué au moins un match à l’automne, mais la majorité est passée à des horaires de printemps modifiés. La saison régulière, y compris les championnats de conférence, se terminera le 17 avril. Une tranche de 16 équipes en séries éliminatoires débutera la semaine suivante. Le championnat national est prévu le samedi 15 mai à Frisco, au Texas.

Les écoles qui ont également joué à des matchs à l’automne verront leurs résultats pris en compte dans le processus de sélection pour le championnat du printemps.

SUIVANT

Les Cowboys accueilleront Incarnate Word le 27 février pour commencer leur programme de six matchs de la conférence Southland. McNeese, qui a subi plus de 200 millions de dollars de dommages à l’université en raison des ouragans Laura et Delta en 2020, a dû remplacer son gazon de trois ans au Cowboy Stadium.

L’État de Tarleton jouera dans l’État du Nouveau-Mexique samedi au Sun Bowl Stadium d’El Paso, au Texas. Les Aggies sont dans les dernières étapes d’un accord pour organiser leurs trois matchs de printemps à El Paso, domicile des mineurs de l’UTEP, en raison des restrictions de COVID-19 au Nouveau-Mexique. Les Aggies sont le seul programme de la subdivision Football Bowl prévu pour participer à la saison régulière de printemps de la FCS.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25