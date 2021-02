McMahon se prépare à entrer pour Arenado

DENVER: Selon les estimations de Ryan McMahon, Nolan Arenado pourrait bien être le meilleur joueur de troisième but de tous les temps.

Prochaine mission de McMahon: le remplacer.

Le joueur de champ intérieur polyvalent des Colorado Rockies est en ligne pour obtenir la première chance de remplacer Arenado, huit fois vainqueur du Gold Glove et cinq fois All-Star qui a récemment été échangé à St. Louis.

C’est un acte difficile à suivre.

Mon objectif sera simplement de sortir et d’être la meilleure version de moi-même, a déclaré McMahon, 26 ans, un frappeur en carrière de .237 avec 38 circuits. Nolan va devenir l’un des meilleurs joueurs de troisième but, sinon le meilleur, à avoir jamais joué à ce match. Tout ce que je peux faire, c’est aller là-bas et essayer d’être la meilleure version de moi-même et essayer d’aider cette équipe.

Bien que McMahons ait joué partout dans le champ intérieur pour les Rocheuses, il a grandi en Californie en tant que joueur de troisième but. Il est le favori pour gagner le poste, avec Brendan Rodgers, Chris Owings, Josh Fuentes (cousin Arenados) et Colton Welker également dans le mélange.

J’ai eu des représentants là-bas et je vois bien comment ça se passe, a déclaré McMahon, un choix de deuxième ronde par le Colorado au repêchage amateur de 2013. Mais je suis vraiment excité à l’idée de jouer au troisième but.

McMahon a toujours été très fier de sa défense, peu importe la position. La saison dernière, il partageait son temps entre le premier but (10 départs), le deuxième (28) et le troisième (10). Il a même joué quelques manches à l’arrêt-court.

Pour avoir été la description du manager du plus-défenseur Bud Black à n’importe quel endroit où il joue, McMahon attribue le mérite d’être autour d’Arenado, de l’arrêt-court Trevor Story et de l’ancien joueur de deuxième but des Rockies DJ LeMahieu, qui est maintenant avec les Yankees de New York.

Ces gars-là vont juste au travail défensivement, a déclaré McMahon, qui a commis 10 erreurs en 263 chances autour du champ intérieur en 2020. J’ai l’impression que cela déteint vraiment sur moi et sur la façon dont je mène mes activités quotidiennes.

C’est amusant d’enlever les coups de l’autre équipe et de se sentir bien d’aider votre équipe. «

McMahon a débuté huit des neuf matchs au troisième rang lorsque Arenado est entré sur la liste des blessés à la fin de la saison dernière avec une épaule gauche contusionnée. McMahon a marqué .250 au cours de cette séquence de neuf matchs, il comprenait un départ à la seconde avec deux circuits et six points produits. Il a commis deux erreurs sur le terrain.

Il a bien joué, a fait de très bons jeux, a déclaré Black.

De plus, il vient peut-être de débloquer quelque chose au marbre au cours de ces derniers matchs et sans aucune pression supplémentaire étant donné que l’équipe était hors de la poursuite des séries éliminatoires.

Nous étions tous en quelque sorte comme, Hé, allons-y, battons ces battes et jouons au baseball dur et finissons la saison en force, a déclaré McMahon, dont les neuf circuits la saison dernière étaient les deuxièmes du club. derrière Storys 11. J’étais juste un peu plus sélectif à l’assiette et honnêtement, je me suis juste détendu et je me suis un peu plus amusé avec.

C’est une approche qu’il adopte cette saison.

Cela doit être un état d’esprit, car 162 matchs ne sont pas une blague, a déclaré McMahon. Je pense que c’est là que sont vos objectifs quotidiens et vos rappels quotidiens et avoir un bon groupe autour de vous pour vous réveiller et des choses comme ça, et différents types sur lesquels s’appuyer, c’est là que cela devient important.

Comme tout le monde, McMahon regarde avec stupéfaction tous les moments forts d’Arenado en troisième position.

Un acte difficile à suivre, en effet.

Vous devez en quelque sorte trouver votre propre style quand vous êtes là-bas à la troisième base, a déclaré McMahon. Je vais y aller et faire mon truc.

