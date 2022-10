MCM : Le Panty Melter Henry Simmons brille avec une chimie qui brise l’écran sur “Cherish The Day” d’OWN

Plus comme chérir le bae…

La série à succès d’OWN Chérir le jour rdemain avec la saison 2 et il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment pour se connecter. Non seulement l’original d’Ava Duvernay raconte une douce histoire d’amour de style anthologie, mais il possède une distribution magnifiquement noire comprenant Terri Vaughn, Joy Bryant et Richard Arbre rond.

Ellis Moran, joué par Henri Simmonsse démarque comme l’idole de cette saison, et ses scènes grésillantes à l’écran aux côtés de Bryant sont à regarder.

Alors que la première saison de Chérir le jour a raconté l’histoire d’amour d’un jeune couple joué par Xosha Roquemore et Alano Miller, la nouvelle saison suit Ellis Moran et Sunday St. James alors qu’ils ravivaient une romance pat à la Nouvelle-Orléans. La saison 1 était classé n ° 1 dans sa période sur l’ensemble du câble avec les femmes noires, les ménages et le nombre total de téléspectateurs. La très attendue saison 2 est diffusée le mardi 4 octobre à 21 h et nous avons hâte de voir comment cette histoire se déroulera.

En discutant avec ESSENCE Duvernay a également partagé la vision de Chérir le jour.

“L’objectif de Chérir le jour est d’interroger vos propres relations amoureuses pendant que vous regardez », a déclaré DuVernay après la finale de la première saison. “Et j’espère que vous en découvrirez plus sur vous-même en découvrant les personnages.”

Bien que nous aimions voir une histoire d’amour noire forte diffusée sur un réseau de télévision appartenant à des Noirs, nous serions négligents si nous ne soulignions pas l’évidence; que Simmons s’intègre parfaitement dans nos dossiers « fondant culotte ».

Non seulement l’idole Henry est au service du corps, du style et du chauve barbu, mais c’est aussi un père de famille qui reste centré grâce à sa forte foi.

Je ne sais pas comment les gens peuvent traverser l’industrie sans une sorte de foi”, a récemment déclaré l’acteur Revue noire. Je me suis fixé des objectifs et cela m’oblige à ne pas prendre certains rôles simplement parce que je suis noir, 6’4 et 220 livres.

Simmons a également parlé de son éthique de travail en tant qu’acteur et fournisseur.

Tout d’abord pour moi, je ne peux pas avoir d’ego. Si vous sortez pour 20 emplois, vous allez être rejeté par 19 ou même 20. Mais voyez ce que je fais, c’est que je ne lis pas trop dans l’obtention ou la perte d’un emploi. Je considère chaque emploi que je décroche comme une mission et l’opportunité qui en découle. Quand j’étais plus jeune, je regardais comment je pouvais en bénéficier, mais maintenant je vois comment je peux être une bénédiction pour les autres, pas seulement pour moi. En ce moment, je ne travaille sur aucun projet et la beauté est que cela me donne le temps de me consacrer à mes deux belles filles qui ont besoin de moi en ce moment.

Nous aimons un brotha qui met sa famille en premier!

Vous pouvez reconnaître l’acteur astucieux dans des émissions comme NYPD bleu et Agents du Bouclier mais il nous montrera un côté plus doux Chérir le jour Saison 2.

“Je suis un protagoniste romantique, et c’est juste une histoire simple à propos de deux personnes qui essaient juste de comprendre les choses”, a-t-il déclaré. KTLA. “Je cherchais une histoire comme celle-ci depuis longtemps.”

Il a également expliqué ce que l’histoire signifie pour lui.

“Je pense que tout le monde peut s’identifier à cela, si vous aviez l’amour avant et pour une raison quelconque, la relation s’est terminée, mais pas l’amour, maintenant c’est une opportunité pour vous de vous remettre ensemble.”

Allez-vous regarder Chérir le jour lors de sa première demain, le 4 octobre, à 9/8 c OWN?