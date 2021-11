McLaurin continue d’apporter des améliorations et un impact pour Washington

Terry McLaurin a déjà été le meilleur joueur de niveau de compétence de Washington au cours de ses trois saisons dans la NFL.

McLaurin a montré lors de victoires consécutives qu’il s’améliore encore. Réaliser cinq attrapés pour 103 verges et un touché lors d’une victoire contre les Panthers de la Caroline était une preuve supplémentaire de l’amélioration continue de McLaurin et de l’impact qu’il peut avoir sur un match.

Quand vous le voyez en tête-à-tête, vous lui donnez une chance, a déclaré le quart-arrière Taylor Heinicke. Il continue de jouer et vous voulez juste continuer à lui donner des coups.

McLaurin a considérablement progressé en réalisant des captures contestées. Après avoir pris un coup dur lors du dernier entraînement de Washington dans un bouleversement du champion en titre Tampa Bay, il l’a fait à nouveau contre la Caroline et a capté une passe de 12 verges par Heinicke.

Selon Pro Football Focus, les 23 captures contestées de McLaurin sont les plus importantes de la ligue cette saison et plus que le nombre total de 14 autres équipes.

Peu de gens savent que c’était probablement l’une de mes faiblesses flagrantes dans mon jeu, surtout à l’université, a déclaré McLaurin. Le staff technique me l’a dit. J’ai commencé à essayer de m’améliorer jour après jour. C’était juste une chose insatiable que je devais créer si je voulais jouer à ce niveau.

McLaurin a au moins trois attrapés dans chaque match cette saison et totalise jusqu’à 735 verges sur des réceptions et cinq touchés. Il est devenu la cible privilégiée de Heinicke dans à peu près toutes les situations.

Il continue de jouer et je suis content qu’il fasse partie de notre équipe », a déclaré Heinicke.

McLaurin développe toujours la chimie avec Heinicke, le sixième QB dont il a attrapé des passes, avec Dwayne Haskins, Alex Smith, Kyle Allen, Case Keenum et Colt McCoy. La mentalité du produit Ohio State reste la même : essayez de faire chaque capture pour inspirer confiance.

J’essaie juste de me mettre en position de faire ces jeux, a-t-il déclaré. Soyez agressif avec mes mains, faites-leur confiance et venez avec le jeu. C’est exitant. »

CE QUI FONCTIONNE

Même la défense, à ce stade. Cam Newton et les Panthers ont eu leurs moments contre Washington, mais l’entraîneur Ron Rivera aime la façon dont son secondaire se resserre et reste sur la même longueur d’onde. Après de nombreuses discussions sur le manque de communication de ce côté du ballon, l’unité commence à être à la hauteur du battage médiatique de la pré-saison, même après avoir perdu Chase Young, la recrue défensive de l’année en titre, à cause d’une blessure.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Antonio Gibson a rebondi après avoir perdu un échappé dans le match contre la Caroline, se précipitant pour 76 de ses 95 verges après la mi-temps. Mais c’est toujours un problème que Washington aimerait maîtriser, Rivera et son équipe mettant l’accent sur le message sur la protection du ballon.

Nous ne voulons pas qu’il s’inquiète des tâtonnements, a déclaré Rivera lundi. Nous voulons qu’il se soucie de le protéger, de le porter correctement comme il en a besoin. C’est ce qui est important.

STOCKER

L’ailier rapproché recrue John Bates est beaucoup plus un bloqueur qu’un receveur de passes, mais Washington a eu besoin de plus de lui avec Logan Thomas et Ricky Seals-Jones blessés. Bates a réalisé un attrapé clé au quatrième essai au quatrième quart que Heinicke a qualifié de jeu du jour.

Je suis sur le point de me faire exploser et je le vois, et je sais que je dois lui donner une chance et il a fait un excellent jeu, a déclaré Heinicke. Il est monté en puissance. »

RUPTURE DE STOCK

Le receveur recrue Dyami Brown n’était sur le terrain que pour 13% des snaps offensifs de Washington contre la Caroline et n’a pas été ciblé. Après avoir semblé dynamique au camp d’entraînement et en pré-saison, le choix de troisième ronde a pris du retard sur le vétéran DeAndre Carter et d’autres sur le tableau de profondeur.

BLESSÉE

Le centre Tyler Larsen a quitté le match de la Caroline avec une blessure au genou, ce qui a forcé le gardien Wes Schweitzer à jouer au milieu de la ligne comme snapper pour la première fois depuis 2019. Larsen remplaçait déjà le partant blessé Chase Roullier.

Le plaqueur droit de la recrue Sam Cosmi, qui avait manqué de temps récemment en raison d’une blessure à la cheville, est reparti avec une maladie de la hanche. Washington y est installé avec le vétéran Cornelius Lucas.

Thomas (ischio-jambiers) et le receveur Curtis Samuel (aine), qui ont été absents, sont candidats pour revenir la semaine prochaine contre Seattle.

NUMÉRO DE CLÉ

141,3 Note de passeur de Taylor Heinicke contre les Panthers, la 10e meilleure note en un match de l’histoire de la franchise.

PROCHAINES ÉTAPES

Les entraîneurs et les joueurs ont un peu plus de temps de préparation avant d’affronter Russell Wilson et les Seahawks lundi soir.

