McLaren souhaite entrer en Formule E une fois que le contrat de fourniture de batteries de la société prendra fin en 2022 et que la série électrique présentera sa voiture Gen3, a déclaré samedi le directeur général de McLaren Racing, Zak Brown.

McLaren Applied Technologies est le fournisseur exclusif de batteries jusqu’en 2022. Williams Advanced Engineering a le prochain contrat.

« Nous n’avons pas été autorisés à concourir en Formule E parce que nous étions le fournisseur de batteries, donc dans le cadre de cet appel d’offres de la FIA, nous ne sommes pas autorisés à concourir en équipe », a déclaré Brown aux journalistes lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui clôt la saison de Formule 1.

«Avec la voiture de nouvelle génération à venir en 2023, et nous n’étant plus le fournisseur exclusif de batteries, c’est une série de course que nous trouvons très intéressante.

La Formule E, championnat du monde officiel de la FIA, a un fort intérêt pour les constructeurs malgré les récentes annonces de BMW et Audi selon lesquelles ils partiraient à la fin de l’année prochaine.

Le président de la Formule E, Alejandro Agag, a déclaré à Reuters la semaine dernière que les sorties ne libéreraient potentiellement qu’un seul créneau dans la série à 12 équipes, car BMW était les partenaires techniques des détenteurs d’entrées Andretti Motorsport.

Brown a déclaré que les départs avaient créé une opportunité et que l’électrification et la durabilité étaient importantes pour McLaren.

«Avoir 10 équipes, c’est toujours un domaine très fort, donc je le vois comme plus d’opportunités… c’est profond avec le support du fabricant, donc je ne suis finalement pas concerné», a déclaré Brown, qui s’est félicité d’un plafond budgétaire prévu pour limiter les coûts.

McLaren est également impliqué dans IndyCar et intéressé par le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) et ses 24 Heures du Mans.

« Ces deux séries (WEC et Formule E) retiennent notre attention, et nous voulons traverser cette saison, nous voulons nous assurer que tout ce que nous faisons n’est pas une distraction pour nos efforts en Formule 1 », a déclaré Brown.