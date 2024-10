Max Verstappen a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune sympathie pour McLaren, affirmant qu’il avait poussé Lando Norris au virage 12 à Austin, affirmant que le rival de Red Bull « se plaignait beaucoup ces derniers temps ».

Norris poursuivait Verstappen pour la troisième place pendant la majeure partie du deuxième relais de la course de 56 tours du COTA lorsqu’il a attaqué son rival au championnat à l’extérieur du virage gauche du virage 12.

Verstappen a défendu l’intérieur et est apparu devant au sommet, puis a dérivé largement jusqu’à ce qu’il quitte la piste avec les quatre pneus, forçant Norris à aller large avec lui à l’extérieur.

Norris est toujours arrivé en tête, les pilotes et les équipes étant en désaccord sur qui devrait céder le passage, Red Bull affirmant que Norris n’aurait pas dû dépasser en dehors de la piste.

Le Britannique a décidé de conserver sa position au lieu de laisser passer Verstappen, ce qui a finalement amené les commissaires sportifs à lui infliger une pénalité de cinq secondes, ce qui l’a ramené à la quatrième place derrière Verstappen dans les résultats.

Lorsqu’Autosport lui a demandé s’il avait de la sympathie pour le point de vue de McLaren, Verstappen a répondu : « Non, je ne le fais pas. Je veux dire, ils se plaignent beaucoup de choses récemment. »

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo par : Simon Galloway / Images de sport automobile

« C’est très clair dans les règles, en dehors de la ligne blanche, vous ne pouvez pas dépasser. J’ai aussi été fichu dans le passé – je pense en 2017, ou à n’importe quel autre moment, alors j’ai perdu mon podium comme ça. »

« Je suis donc resté calme, essayant de faire de mon mieux pour amener la voiture jusqu’au bout. Ce n’était pas facile avec les pneus et la situation dans laquelle je me trouvais. Mais dans l’ensemble, j’ai quand même vraiment apprécié cette bataille que nous avons eue. avait. »

Verstappen faisait référence au fait que McLaren contestait le dispositif de Red Bull permettant de modifier la hauteur de son bavette avant, qui avait dominé l’actualité plus tôt dans le week-end.

Un incident similaire s’est produit au départ, lorsque le poleman Norris a couvert l’intérieur de l’épingle du virage 1 mais a quand même laissé la porte entrouverte pour que le Néerlandais puisse se faufiler.

Finalement, les deux pilotes sont sortis, donnant à Charles Leclerc de Ferrari une occasion en or de passer devant pour remporter la course COTA.

« Il y avait un écart à l’intérieur, alors j’y suis allé », a commenté Verstappen à propos de son départ. « Ce virage est très large, donc il vous donne beaucoup d’opportunités d’aller très large ou d’essayer d’aller très serré.

« J’ai choisi cette option, et je suis quand même sorti deuxième cette fois, et c’était Charles devant. Je pense que cela a plutôt bien fonctionné pour moi, parce que Charles était plus rapide de toute façon, alors il s’est simplement éloigné.

« Aujourd’hui, ce n’était pas la meilleure course pour nous par rapport à hier – j’avais juste du mal à trouver l’équilibre, à avoir du grip. Je ne pouvais pas vraiment freiner, ni faire tourner la voiture, donc assez vite j’ai réalisé que je n’allais pas gagner la course, donc J’ai juste essayé de faire ma propre course. »