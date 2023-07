McLaren présentera une livrée chromée spéciale au GP de Grande-Bretagne dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire

McLaren a dévoilé une livrée spéciale chrome et papaye pour le GP de Grande-Bretagne

McLaren a dévoilé une livrée chromée spéciale dans laquelle ses voitures courront lors du GP britannique de ce week-end.

La livrée est un clin d’œil aux couleurs emblématiques de McLaren utilisées de 2006 à 2014 et dans lesquelles Lewis Hamilton a remporté son premier championnat du monde en 2008.

La couleur papaye habituelle de McLaren pour 2023 est toujours visible sur les pontons, le nez, le haut de l’arceau de sécurité et l’aileron arrière.

La livrée spéciale fait partie des célébrations du 60e anniversaire de McLaren

La livrée sera sur les deux voitures MCL60 à Silverstone et les pilotes Lando Norris et Oscar Piastri porteront des combinaisons de course spéciales.

Norris aura également un design de casque spécial et des bottes de course sur mesure pour son grand prix à domicile.

Le retour à une livrée chromée ce week-end fait partie des célébrations de McLaren pour leur saison du 60e anniversaire et se fait en collaboration avec les sponsors de l’équipe Google, qui a lancé son navigateur Web Chrome la même année que le premier titre de Hamilton.

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, a déclaré: « Ce n’est un secret pour personne que les fans de course adorent la livrée chromée classique de McLaren. Google Chrome voulait ramener des éléments de cette livrée emblématique pour célébrer l’histoire de notre équipe au Grand Prix de Grande-Bretagne, et nous sommes ravis de pouvoir donner à nos fans ce qu’ils veulent.

« Je suis sûr que cette livrée rappellera de bons souvenirs à beaucoup de nos fans, et j’ai hâte de la voir en piste lors de notre course à domicile. »

McLaren a également célébré son histoire avec une livrée « Triple Crown » lors des Grands Prix de Monaco et d’Espagne de cette année.

L’équipe basée à Woking arrive à Silverstone après un week-end bien amélioré au GP d’Autriche qui a vu Norris terminer quatrième dimanche et se qualifier dans le top quatre pour le Sprint et le Grand Prix.

McLaren a présenté un gros package de mise à niveau de la voiture de Norris au Red Bull Ring et devrait apporter d’autres mises à jour à Silverstone, où Piastri pourra également exécuter les mises à niveau.

McLaren est actuellement sixième du championnat des constructeurs avec 29 points, 18 points derrière Alpine, cinquième.

Norris est 10e du championnat des pilotes tandis que la recrue Piastri est 14e.

Calendrier en direct du GP de Grande-Bretagne de Sky Sports F1

jeudi 6 juillet

18h : Le Salon de la F1

vendredi 7 juillet

8h40 : Entraînement F3

10h : Entraînement F2

12h: British GP Practice One (la session commence à 12h30)

14h05 : Qualifications F3

15h : Qualifications F2

15h40 : 2e entraînement du GP de Grande-Bretagne (la session commence à 16h00)

samedi 8 juillet

9h15 : Sprint F3

11h15 : British GP Practice Three (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP de Grande-Bretagne

15h : QUALIFICATIONS GP DE BRITANNIQUE

17h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 9 juillet

8h10 : Course de fond F3

9h50 : course de fond F2

11h50 : Porsche Supercup

13h30 : Grand Prix dimanche – préparation du GP de Grande-Bretagne

15h : Le GRAND PRIX DE BRITANNIQUE

17h : Chequered Flag : réaction du GP de Grande-Bretagne

18h : Carnet de notes de Ted

Le prochain sur le calendrier F1 est le grand, Silverstone. Ne manquez pas le GP de Grande-Bretagne en direct sur Sky Sports du 7 au 9 juillet