McLaren est en marche vers Mexico.

Alors que Max Verstappen de Red Bull aspire toute l’énergie et presque toutes les victoires en Formule 1, McLaren aborde le Grand Prix de Mexico dimanche sur une séquence de quatre podiums consécutifs.

Seuls Red Bull et Verstappen ont été meilleurs dans la seconde moitié de la saison. Et certains se demandent si McLaren, qui n’a remporté qu’une seule victoire en Grand Prix depuis 2012, pourrait être l’équipe qui détrônera Red Bull en 2024.

Le patron de McLaren, Zak Brown, a même laissé entendre qu’Oscar Piastri, sa recrue australienne de 22 ans, avait l’étoffe d’un futur champion.

“Il est extrêmement rapide, il est très mature, il est très technique, il est très calme : toutes les choses que vous aimeriez voir chez un rookie mais que vous ne voyez pas nécessairement toujours chez un rookie”, a déclaré Brown. “Il montre définitivement tous les signes d’un potentiel futur champion du monde.”

McLaren a déjà accordé à Piastri une prolongation de contrat de plusieurs années. Même Verstappen a déclaré que Piastri et Norris constituaient le meilleur équipage de pilotes parmi ses rivaux de F1.

« (Norris) est certainement l’un des pilotes les plus rapides de Formule 1. … Nous lui offrons désormais une voiture capable de monter sur le podium de manière plus régulière », a déclaré Brown. «Je pense qu’ils se poussent vraiment fort. Mais je pense que c’est bon pour eux deux, et je pense que c’est bon pour l’équipe.

Piastri détient la seule victoire de l’équipe cette saison lors de la course de sprint du Qatar. Norris a eu le dessus la semaine dernière au Grand Prix des États-Unis lorsqu’il a commencé deuxième, a devancé le poleman Charles Leclerc de Ferrari pour prendre la tête pendant plusieurs tours et a terminé troisième.

Norris a ensuite obtenu la deuxième place lorsque la Mercedes de Lewis Hamilton a été disqualifiée pour violation technique. Piastri a dû abandonner sa voiture après une collision précoce.

Norris a remporté son sixième podium en neuf courses. Il est le premier pilote McLaren à atteindre le quatrième rang d’affilée depuis Jenson Button en 2011.

C’était suffisant pour passer sous silence un bilan d’équipe douteux : 100 Grands Prix sans victoire. Norris n’est qu’à un podium du record du plus grand nombre de victoires en carrière. Le record est de 13, établi par Nick Heidfeld, qui a couru en F1 de 2000 à 2011.

Mais tout le reste bourdonne pour une équipe qui n’a récolté que 17 points au cours des huit premières courses. La montée en flèche des podiums depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet a placé McLaren devant Aston Martin, qui a commencé la saison en force mais s’est estompée ces derniers temps.

“Nous sommes dans un bon rythme”, a déclaré Norris. “Quand vous regardez où nous en étions, six arrêts aux stands lors de la première course de la saison, là où nous nous battons maintenant, contre une Red Bull, ce qui était irréaliste pour presque tout le monde.”

McLaren aime toujours rester timide quant à ses attentes de semaine en semaine. Avant la course du Texas, Norris a tenté de minimiser les chances de l’équipe sur une piste qui, selon lui, exposerait sa faiblesse dans les virages à basse vitesse.

Norris avait à peine terminé le Grand Prix des États-Unis qu’il suggérait déjà que McLaren pourrait avoir des difficultés à Mexico et au Brésil, la prochaine course.

“Je pense que nos meilleures chances (de gagner) ont disparu”, a déclaré Norris. « Il n’y a plus de circuits à très grande vitesse, et c’est là que nous sommes forts. Je ne pense pas qu’ils soient bons pour nous à venir. Je pense que nos meilleurs sont passés.

Verstappen ne l’achetait pas.

“Vous êtes toujours rapide (au Brésil)”, a déclaré Verstappen à Norris.

200 COURSES ET COMPTAGE

Le pilote Haas Nico Hulkenberg prendra le départ dimanche de son 200e Grand Prix. L’Allemand de 36 ans a couru pour plusieurs équipes depuis 2010. Il n’a jamais terminé sur le podium.

On attendait de plus grandes choses de la part d’un pilote qui avait remporté les championnats de karting junior et la série GP2 avant de rejoindre la F1.

“C’est d’autant plus difficile” en F1, a déclaré Hülkenberg. «J’ai eu quelques opportunités. Si vous n’êtes pas dans les meilleures voitures, ces opportunités ne se présentent pas si souvent… C’est comme ça.

LES POINTS VONT ET PARTENT

La disqualification de Hamilton du Grand Prix des États-Unis signifie qu’il n’a pas marqué dans des courses consécutives pour la première fois depuis 2010. Et cela a gravement compromis ses chances de rattraper Sergio Perez de Red Bull pour la deuxième place avec seulement quatre courses à disputer.

La recrue Williams, Logan Sargeant, a marqué le premier point de sa carrière et le premier pour un pilote américain depuis trois décennies. Cela a été un énorme coup de pouce au cours d’une saison difficile, en grande partie grâce à Hamilton.

Sargeant avait terminé 12e au Texas. La décision de disqualifier Hamilton et Charles Leclerc de Ferrari a propulsé Sargeant au 10e rang. Cela lui a donné un point et a donné à Williams un doublé alors qu’Alex Albon a été relégué de la neuvième à la septième place.

«Je veux toujours le faire directement. J’en suis encore au point où je veux franchir la ligne d’arrivée dans le top 10 », a déclaré Sargeant.

VITESSE SURPRENANTE

Albon a été la surprise de la première séance d’essais de vendredi lorsqu’il a réalisé le deuxième temps le plus rapide et s’est glissé entre Verstappen et le favori local Sergio Perez.

“Une assez grosse surprise, si je suis honnête.” a déclaré Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, après la séance. “La voiture, pour une raison quelconque, était bonne dès la sortie de la boîte.”

PLAFOND DES COÛTS

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe n’avait pas encore vu le véritable impact du non-respect du plafond de coûts pour 2021 et des pénalités qui limitent son utilisation d’une soufflerie pour le développement des voitures. Parce que Red Bull a été si fort cette saison, l’équipe n’a apporté que quelques améliorations et a essayé d’utiliser tout son temps et ses dépenses en soufflerie sur la voiture de l’année prochaine.

Il a été constaté que Red Bull respectait le plafond de coûts en 2022.

« Le processus de plafonnement des coûts évolue… Le degré de surveillance (des dossiers financiers) cette année a été phénoménal en termes de rigueur avec laquelle la FIA a fait preuve. Nous avons subi une coloscopie complète au cours de l’été », a déclaré Horner.

___

Course automobile AP : https://apnews.com/hub/auto-racing

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)