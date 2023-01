McLaren ne gouverne pas le retour de Daniel Ricciardo mais insiste sur le fait que le remplaçant de la F1, Oscar Piastri, est “spécial”

Oscar Piastri (à gauche) remplace Daniel Ricciardo (à droite) chez McLaren cette année

Le patron de McLaren, Zak Brown, a déclaré qu’il “adorerait refaire de la course” avec Daniel Ricciardo à l’avenir malgré ses difficultés en Formule 1, mais admet qu’il est enthousiasmé par la composition de l’équipe en 2023 et la “spéciale” Oscar Piastri.

En août dernier, McLaren a annoncé qu’il mettrait fin au contrat de trois ans de Ricciardo une saison plus tôt et le huit fois vainqueur de la course, qui a été surclassé et surclassé par le jeune coéquipier Lando Norris, est maintenant de retour chez Red Bull en tant que troisième pilote après ne pas avoir trouvé de siège F1 approprié ailleurs.

Dans une longue interview sur YouTube de McLaren, le PDG de McLaren, Brown, a déclaré que l’échec de McLaren de Ricciardo était un “grand mystère” mais n’exclurait pas un retour de l’Australien à l’avenir.

Ricciardo, 33 ans, souhaite revenir sur la grille au plus vite.

“Il a le talent”, a déclaré Brown. “Il nous l’a montré à Monza et il a remporté huit Grands Prix.

“C’est frustrant, pour nous tous. J’espère vraiment le revoir sur la grille en Formule 1, ce qui est son désir et la porte reste ouverte pour qu’il soit dans une McLaren à l’avenir.

“Si les étoiles s’alignent, j’adorerais refaire de la course avec lui.”

Cela étant dit, Brown ne pouvait pas être plus enthousiaste à propos du duo de pilotes de cette année.

Norris reste avec l’équipe pour une quatrième saison et Brown a déclaré que l’Anglais, 23 ans, “n’obtient pas assez de crédit” pour ses performances. Il sera rejoint par Piastri, le compatriote de Ricciardo qui le remplace comme l’une des recrues les mieux notées de tous les temps en F1 après une saga de transfert avec Alpine.

“Nous pensons qu’Oscar va être un pilote de course sensationnel”, a déclaré Brown. “Si vous regardez sa carrière à ce jour, il a remporté de nombreux championnats au cours de sa première année, ce qui vous dit toujours qu’un pilote est spécial.

“Il a une excellente approche mentale du sport et maintenant que nous pensons que Lando a beaucoup d’expérience, nous avons l’impression d’avoir un excellent mélange d’expérience et de jeunesse – notre expérience se trouve aussi avoir de la jeunesse.

“Nous sommes assis ici très excités par le potentiel de notre équipe de pilotes Lando et Oscar dans un avenir prévisible.”