McLaren Hope F1 revient en Chine après la pause de Covid-19

Le responsable de la technologie commerciale de McLaren Racing, Edward Green, a déclaré qu’il espérait que la Formule 1 reviendrait en Chine peu de temps après avoir raté ces dernières années en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Grand Prix de Chine à Shanghai est absent du calendrier depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19 et ne fait pas non plus partie du calendrier 2022.

Green a commenté ses espoirs de se réunir avec les fans chinois et de ramener les courses de F1 en Chine en déclarant : « Nous aimerions être de retour en Chine à un moment donné dans le futur. C’est vraiment excitant. Toujours une belle course et des fans incroyables pour nous aussi », a-t-il souligné, ajoutant que la Chine est « un marché incroyablement important pour nous tous », a-t-il déclaré à Xinhua.

Il a déclaré qu’il était impatient de collaborer avec la Chine, car le pays est « souvent le leader » de l’innovation.

« Nous cherchons toujours à voir ce que fait le marché chinois en premier. Ils sont souvent les leaders et poussent l’innovation avant les autres parties du monde. C’est un marché que nous suivons toujours de très près », a-t-il déclaré mercredi lors de la conférence sur la technologie Collision.

Green s’est exprimé en marge de Collision, l’une des plus grandes conférences technologiques au monde qui se déroule à Toronto du 20 au 23 juin, avec quelque 35 000 participants dont 900 conférenciers, 1 500 startups, 1 200 journalistes, 850 investisseurs et 100 entreprises licornes.

FAVORISER LA DURABILITÉ

Avec l’accélération de la durabilité et des véhicules électriques (EV), Green a commenté le point de vue et les progrès de McLaren dans leur volonté de courses «plus vertes».

« La durabilité est vraiment intéressante. Nous avons maintenant deux séries de véhicules électriques, l’une avec Extreme E, le tout-terrain à batterie 4×4, et l’autre avec la Formule E qui vient de rejoindre l’équipe récemment.

«Nous devons revoir notre durabilité et certainement devenir plus forts et meilleurs dans ce domaine. Je pense que nous faisons déjà du bon travail, mais d’autres sont à venir », a-t-il poursuivi.

« Je pense qu’ils (les véhicules électriques) nous aident à nous mettre au défi et ils nous donnent des domaines à examiner et à revoir en équipe et voir comment cela inspire d’autres séries de courses. »

PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES

Green a souligné l’importance de l’innovation technologique dans le sport automobile.

« La technologie est au cœur même de ce que nous faisons en Formule 1 et dans toutes nos séries de courses chez McLaren, mais vous ne le voyez pas non plus sur la piste avec la Formule 1, où la différence de performances peut atteindre des centaines. de millisecondes.

« Vous avez besoin de toutes les données, de toute la télémétrie, de chaque information sur laquelle vous pouvez mettre la main pour créer de meilleures stratégies, aider à concevoir la voiture et, en fin de compte, vous assurer de prendre les bonnes décisions pour que nos pilotes finissent aussi haut que possible. possible à n’importe quel week-end de course.

Dimanche, au Grand Prix du Canada, Max Verstappen de l’équipe Red Bull de Formule 1 a prolongé son avance dans la saison de championnat en cours avec une victoire à Montréal.

Cependant, les deux pilotes McLaren ont terminé en dehors du top dix de cette course, l’Australien Daniel Ricciardo terminant 11e, tandis que le Britannique Lando Norris a terminé la course en 15e.

Green a donc souligné la nécessité de davantage de partenariats technologiques pour acquérir un avantage concurrentiel et améliorer leurs voitures.

« En un mot, tous nos partenariats sont là pour nous faire aller plus vite, que ce soit sur piste ou hors piste. Nous devons trouver des technologies et des entreprises qui nous aident à analyser toutes ces données. »

« Sur la piste, nous recherchons des partenariats qui peuvent nous aider à analyser toutes les données provenant des voitures, nous générons environ 11 milliards et demi de points de données par saison, ce qui est plus que ce que nous pourrions regarder en équipe. Nous devons donc trouver des technologies et des entreprises qui nous aident à analyser toutes ces données. »

