Faits saillants du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, alors que Max Verstappen a remporté une sixième victoire consécutive

McLaren s’est « surpris » avec le rythme de course impressionnant qui a permis à Lando Norris de sceller la deuxième place au Grand Prix de Grande-Bretagne, a admis le directeur de l’équipe Andrea Stella après leur performance à Silverstone.

McLaren a causé un choc samedi alors que Norris et son coéquipier Oscar Piastri ont profité de la voiture fortement améliorée de l’équipe pour se qualifier respectivement deuxième et troisième derrière le leader du championnat du monde Max Verstappen.

Cependant, le scepticisme était resté quant à savoir si McLaren serait capable de maintenir ce rythme sur la distance de course, beaucoup s’attendant à ce que les voitures Ferrari et Mercedes alignées directement derrière elles sur la grille soient plus rapides.

Cela a été rapidement réfuté car Norris, qui a tenu la tête pendant les premiers tours après avoir battu Verstappen hors de la ligne, et Piastri ont pu s’éloigner de Charles Leclerc de Ferrari en quatrième.

Piastri a été extrêmement malheureux de perdre la troisième place face à Lewis Hamilton alors que le Britannique a pu passer sous une voiture de sécurité, mais la recrue a pris une quatrième place, son meilleur en carrière, tandis que Norris a résisté de manière impressionnante à la Mercedes pour prendre la deuxième place.

« Eh bien, clairement, les indications de la course sont assez encourageantes », a déclaré Stella.

« Nous nous sommes surpris nous-mêmes dans le premier relais de pouvoir garder nos concurrents comme Ferrari et Mercedes derrière, nous pensions qu’ils seraient un problème pour nous en termes de rythme.

« Je pense donc que nous devons reconnaître que l’amélioration semble être réelle ici en termes de rythme de course. »

Stella « espère que Russell a raison » sur la vitesse de McLaren

McLaren avait d’abord apporté la première étape de son dernier ensemble de mises à niveau au Grand Prix d’Autriche du week-end dernier, mais n’avait que suffisamment de pièces pour la voiture de Norris.

Le Britannique en a pleinement profité pour prendre la quatrième place à Spielberg, ce qui a convaincu le pilote Mercedes George Russell, qui a terminé cinquième à Silverstone, que leurs améliorations se verront sur divers circuits.

« Ces McLaren viennent de nulle part, donc je ne sais pas vraiment quoi penser », a déclaré Russell.

« J’espère que c’est unique, mais ils ont aussi été rapides en Autriche, qui est un circuit totalement différent. Quoi qu’il en soit, c’est très impressionnant ce qu’ils ont fait. »

Stella, qui a pris la direction de l’équipe McLaren au début de la saison et a supervisé des changements majeurs dans leur structure de direction, reste prudente quant à leurs perspectives.

« Quand il s’agit de savoir si cette amélioration se manifestera à l’avenir, même si George dit que les pistes sont différentes, je pense en fait qu’il y a des points communs importants entre l’Autriche et Silverstone », a-t-il déclaré.

« Surtout, il y a une forte densité de virages dans lesquels nous savons que notre voiture est performante. Et des conditions comme aujourd’hui, elles aident, car elles ne surchauffent pas les pneus, ce sur quoi nous avons aussi du travail à faire. » «

Mais, avec un sourire, il a ajouté : « J’espère que George a raison, au fait. »

Piastri, qui conduisait toujours avec des spécifications légèrement moins mises à jour que Norris, a également admis qu’il avait craint que les McLaren ne reculent pendant la course.

« Il est donc clair que les mises à niveau sont un énorme pas en avant », a déclaré Piastri. « Je pense qu’ils ont fait un bon pas en avant sur un tour. Mais le rythme de course est clairement là où nous avons fait un énorme bond en avant.

« Je pense qu’en entrant dans la course, j’étais peut-être un peu prudent que nous puissions faire marche arrière un peu comme nous l’avons fait auparavant, mais en fait, c’était encore plus fort que l’Autriche, donc c’était super excitant.

« Ouais, ça fait un peu mal d’être P4, alors que nous cherchions un podium depuis si longtemps et un peu malchanceux avec le chronométrage de la voiture de sécurité, mais je suis tellement heureux que je suis déçu de la quatrième place au lieu de ce dont nous avons été déçus plus tôt dans la saison. »

Wolff: J’étais convaincu que nous allions manger des McLaren

La voiture de sécurité a menacé de faire dérailler leur brillant week-end alors que Lewis Hamilton de Mercedes est passé à la troisième place, et une décision discutable de McLaren de mettre des pneus durs sur la voiture de Norris pour le dernier relais l’a laissé exposé au septuple champion du monde.

Cependant, Norris a produit une incroyable démonstration de défense pour retenir Hamilton, sur des pneus tendres, au redémarrage du roulement, avant de finalement s’éloigner.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a admis après la course qu’il s’attendait à ce que ses voitures « mangent » les McLaren dans les phases finales.

« Pour être honnête, lorsque la voiture de sécurité a été déployée, j’étais vraiment sûr sinon convaincu que nous allions manger les McLaren et finir avec une P2 et une P3, ou peut-être même un défi pour l’avant.

« Donc, vous voyez à quel point leur voiture était forte. Nous aurions pu essayer dans les premiers tours, mais ils ont tous les deux couru très fort, et avec leur efficacité et leur vitesse de pointe dans les virages à grande vitesse et dans les lignes droites, il y avait juste aucun moyen de les dépasser.

« Alors ça a été une surprise. »

Hamlton: Je n’avais aucune idée de leur force

Hamilton a également révélé qu’il s’attendait à ce qu’il soit « difficile » pour Norris de le tenir à distance au redémarrage.

« Je veux dire, juste en sachant ce que c’est que d’être sur les durs au redémarrage à la fin avec quelqu’un sur les tendres derrière, je savais que ce serait difficile », a déclaré le pilote Mercedes.

« Je n’avais évidemment pas couru avec une McLaren, donc je n’avais aucune idée de leur force au début du relais ou de la course.

« Ce n’est donc qu’à ce moment-là que j’ai commencé à voir certaines de leurs forces et qu’ils sont devenus de plus en plus forts au fil des tours.

« Je l’ai jeté à l’intérieur et j’ai essayé de passer, mais nous avons un peu plus de traînée dans les lignes droites, puis à grande vitesse, comme je l’ai mentionné, c’est là qu’ils nous ont juste assassinés. »

Verstappen, le seul pilote capable de vivre avec le rythme des McLaren à Silverstone alors qu’il a étendu son avance au championnat du monde à 99 points, a également été impressionné.

Après que Norris ait battu le Néerlandais hors de la ligne, Verstappen n’a pas pu revenir devant la McLaren tant que le DRS n’était pas activé, et même après cela, il n’a pas réussi à s’éloigner au même rythme qu’il l’a fait contre d’autres voitures à plusieurs reprises cette saison.

« Tout fonctionnait plutôt bien, mais c’était quand même assez surprenant de voir que la McLaren était en fait aussi rapide, ou que Lando était aussi rapide, sur tout le relais », a déclaré Verstappen.