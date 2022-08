McLaren et Daniel Ricciardo se séparent avant la saison 2023 après l’accord de rachat

Daniel Ricciardo et McLaren se sépareront à la fin de la saison de Formule 1 après qu’un rachat ait été négocié avec l’Australien lors de la dernière année de son contrat.

Ricciardo détenait l’option en 2023 pour son siège chez McLaren, mais sa performance a été décevante en 35 courses. Bien qu’il ait remporté la première victoire de McLaren en Formule 1 depuis 2012 avec une victoire en septembre dernier à Monza, Ricciardo a été surclassé par son coéquipier Lando Norris presque tous les week-ends de course.

Ricciardo, 33 ans, n’a qu’un seul podium avec McLaren et seulement 19 points cette saison. Norris a un podium cette saison et 76 points.

“Cela a été un privilège de faire partie de la famille McLaren Racing au cours des deux dernières saisons”, a déclaré Ricciardo dans un communiqué mercredi, ajoutant qu’il avait été en pourparlers sur son avenir avec McLaren pendant “plusieurs mois” avant de parvenir à un accord mutuel. accord pour mettre fin à l’accord un an plus tôt.

“J’annoncerai mes propres plans futurs en temps voulu, mais peu importe ce que ce prochain chapitre apportera, je n’ai aucun regret et je suis fier des efforts et du travail que j’ai donnés à McLaren, en particulier la victoire à Monza, la saison dernière”, a ajouté Ricciardo. . “Je n’ai jamais été aussi motivé pour concourir et faire partie d’un sport que j’aime tant et j’ai hâte de voir ce qui va suivre.”

Le directeur de McLaren, Zak Brown, a reconnu en mai que le siège de Ricciardo était fragile et a déclaré qu’il existait des “mécanismes” dans lesquels le pilote et l’équipe pourraient se séparer avant la saison 2023. Le mécanisme s’est avéré être un rachat puisque Ricciardo détenait l’option sur la saison prochaine.

Bien que les premiers rapports suggèrent que Ricciardo cherchait plus de 20 millions de dollars pour quitter l’équipe plus tôt, on pense que McLaren a payé 15 millions de dollars pour mettre fin au contrat.

On pense généralement que McLaren a signé le champion de F2 Oscar Piastri, également australien, pour le siège de Ricciardo. Aucune annonce n’a été faite par McLaren, mais Piastri a décliné une promotion en F1 avec Alpine.

“Daniel a été un excellent ajout à McLaren, et ce fut un plaisir de travailler avec lui”, a déclaré Brown. “Ce n’est un secret pour personne que nous espérions pouvoir accomplir davantage ensemble, mais le voir monter sur la plus haute marche du podium en tant que pilote McLaren a été un moment fort.”

Après la victoire de Monza, Brown et Ricciardo ont visité un salon de tatouage au Texas afin que Brown puisse commémorer la victoire avec un encrage permanent du circuit de Monza sur son bras. Il a également récompensé Ricciardo en lui permettant de conduire l’emblématique stock-car Chevrolet n ° 3 de feu Dale Earnhardt lors d’une démonstration au Circuit of the Americas. Brown est propriétaire de la voiture et Ricciardo a idolâtré Earnhardt dans son enfance.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a remercié Ricciardo pour son “dévouement et sa contribution” depuis qu’il a rejoint l’équipe.

“Malgré les défis partagés, il s’est toujours présenté avec un esprit combatif et positif et a aidé toute l’équipe à toujours aller de l’avant”, a déclaré Seidl. “Nous n’oublierons jamais cette victoire mémorable à Monza qui a été un grand coup de pouce pour toute l’équipe. Nous avons encore une bataille importante devant nous dans le championnat des constructeurs pour le reste de la saison et nous sommes impatients de nous battre avec Daniel et Lando. »

Norris et Ricciardo ont aidé McLaren à terminer quatrième du championnat des constructeurs la saison dernière.

Ricciardo, l’un des pilotes les plus populaires de F1, en est à sa 12e saison et compte huit victoires en carrière.

