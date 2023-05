McLaren embauche Rob Marshall, directeur technique de Red Bull, en tant que directeur technique de l’ingénierie et de la conception

Rob Marshall quitte son poste de directeur technique de Red Bull pour rejoindre McLaren le 1er janvier

McLaren a annoncé que le directeur technique de Red Bull Racing, Rob Marshall, serait son nouveau directeur technique pour l’ingénierie et la conception.

Marshall est chez Red Bull depuis 17 ans mais partira immédiatement avant de prendre ses nouvelles fonctions chez McLaren le 1er janvier.

Le rôle de Marshall se situe au sein de la nouvelle équipe de direction technique de McLaren qui a été créée en mars alors que l’équipe basée à Woking s’éloignait d’un seul directeur technique exécutif.

Il travaillera aux côtés de Peter Prodromou, directeur technique de l’aérodynamique, et de David Sanchez, directeur technique du concept et des performances de la voiture, rapportant directement au directeur de l’équipe Andrea Stella.

Marshall a rejoint Red Bull en 2006 en tant que concepteur en chef et, avec Adrian Newey, a aidé à créer les voitures de Red Bull qui ont remporté les championnats des pilotes et des constructeurs de 2010 à 2013. Il devient directeur technique en 2016.

Dans son nouveau rôle, Marshall sera soutenu par Neil Houldey au poste nouvellement créé de directeur technique adjoint, ingénierie et conception, pour compléter la structure technique senior de McLaren.

Annonçant la nomination de Marshall, la directrice de l’équipe McLaren, Stella, a déclaré : « Avec plus de 25 ans de travail dans le sport automobile, Rob nous arrive avec une richesse d’expertise et d’expérience, renforcée par son mandat et ses antécédents chez Red Bull Racing.

« La nomination de Rob est l’une des étapes fondamentales et un choix naturel pour aider l’équipe à retrouver le chemin de la victoire.

« Nous sommes une équipe avec l’ambition de se battre pour les championnats, mais au cours des deux dernières saisons, nous n’avons pas montré de tendance à la hausse constante du point de vue de la compétitivité en piste.

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé à inverser cette tendance. L’approche que nous avons adoptée est globale et repose sur le renforcement de l’équipe du point de vue des personnes et de l’expertise, ainsi que sur les projets en cours pour mettre à niveau la technologie et les infrastructures qui permettront bientôt se concrétiser.

« Les gens et la culture sont notre ressource la plus importante. Nous avons récemment investi et travaillé pour développer et responsabiliser les talents internes disponibles chez McLaren, et nous percevons et mesurons déjà l’impact positif.

« En parallèle, nous renforçons notre liste en intégrant de nouveaux talents. La liste était déjà solide et encourageante, et l’ajout d’une personne haut de gamme et qualifiée comme Rob consolidera davantage notre capacité à établir les normes techniques les plus élevées chez McLaren et être en mesure de concevoir des voitures de F1 gagnantes. »

Plus à venir…