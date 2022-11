McLaren dévoile sa livrée spéciale pour la finale de la saison 2022

McLaren, plusieurs fois championne, fera ses adieux à sa voiture MCL36 avec une livrée spéciale unique pour la finale de la saison 2022 de ce week-end, le Grand Prix d’Abu Dhabi, a annoncé mercredi l’équipe de Formule 1.

L’équipe avait exécuté un schéma de peinture spécial lors des Grands Prix de Singapour et du Japon et McLaren a maintenant décidé d’emprunter un itinéraire différent pour la course de fin de saison à Yas Marina.

L’équipe a collaboré avec l’artiste libanaise Anna Tangles pour préparer la livrée d’Abu Dhabi, produite pour le programme “Driven by Change”, une initiative lancée l’année dernière pour donner aux créatifs sous-représentés la plate-forme pour présenter leur travail à un public mondial à travers le sport automobile.

La saison dernière, l’équipe a collaboré avec l’artiste émirati Rabab Tantawy pour leur look unique à Abu Dhabi.

“En tant que fan de F1 depuis toujours, je n’ai jamais cru que mes œuvres seraient un jour présentées lors d’un Grand Prix, et tout cela grâce à Driven by Change”, a déclaré Tangles dans un rapport publié sur le site formula1.com.

“Je consacre mon temps libre à former et à encourager d’autres artistes, en particulier d’autres créatrices du Moyen-Orient, à embrasser leur passion et leurs compétences, et c’est donc un privilège de faire partie d’une communauté qui soutient la même ambition d’autonomiser les artistes sous-représentés dans ce façon.”

McLaren exécutera la livrée lors de la course de ce week-end, la dernière pour leur voiture MCL36 avant qu’elle ne soit retirée.

