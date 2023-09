McLaren cible Aston Martin dans le championnat des constructeurs de F1 après le double podium de Lando Norris et Oscar Piastri à Suzuka

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka

McLaren vise Aston Martin après un double podium « spécial » pour Lando Norris et Oscar Piastri au Grand Prix du Japon dimanche.

L’équipe basée à Woking compte 49 points de retard sur Aston Martin dans la bataille pour la quatrième place du championnat des constructeurs avec six épreuves restantes et a un élan de son côté après que les améliorations ont fonctionné avec succès sur la voiture.

Alors que McLaren est en hausse, Aston Martin a connu des difficultés récemment puisque Lance Stroll n’a pas réussi à marquer depuis les vacances d’été et Fernando Alonso n’a pris que quatre points sur les trois derniers événements.

« C’est tout à fait faisable. Tout ce que nous pouvons faire, c’est être aussi compétitifs que possible chaque week-end », a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren. Sky Sports F1 lorsqu’on lui a demandé comment attraper Aston Martin.

« Nous devons traquer Fernando, ce qui n’est jamais facile. Vous ne pouvez jamais l’exclure. Nous devons faire quelques grandes courses aux points comme nous l’avons fait le week-end dernier. [in Singapore] où peut-être qu’Aston Martin n’entre pas dans les points. C’est mathématiquement possible mais nous devons continuer à attaquer et c’est tout ce que nous pouvons faire.

« L’équipe fait un travail fantastique, exécutant semaine après semaine. Nous essayons de rattraper Red Bull. Tout ce que nous pouvons faire, c’est gagner un dixième à l’époque, mais Max était assez dominant. Je pense que nous serons forts à ce moment-là. la prochaine course, donc je continuerai à pousser.

« Je suis aussi confiant que possible, nous serons assez forts partout, mais nous savons qu’il y aura certaines pistes qui favoriseront votre voiture plus que d’autres et nous sommes bons à grande vitesse, ce qui est le cas du Qatar, donc nous serons forts là-bas et ne sois faible nulle part. »

Norris a ajouté : « Il ne reste plus beaucoup de courses. Je suis sûr qu’il y en aura quelques-unes où Aston sera un peu plus fort. Mais je pense que notre avantage en ce moment par rapport à presque toutes les équipes, à l’exception de quelques-unes, est que nous Il y a deux pilotes qui se battent pour ces positions et pour ces points.

« Toutes les équipes n’ont pas cela en ce moment. Je pense donc que cela nous aide. Nous pouvons nous entraider, nous pouvons nous utiliser les uns les autres, et je pense que c’est un bon avantage que nous avons sur beaucoup d’autres équipes en ce moment.

« Nous sommes donc sur une tendance à la hausse. Nous faisons de bons progrès et des jours comme aujourd’hui le prouvent exactement. Même si je sais qu’il y aura peut-être des courses plus difficiles à venir de temps en temps et peut-être pas aussi simples qu’aujourd’hui.

« Mais les progrès que nous avons réalisés cette saison ont été assez incroyables à mes yeux et d’où nous étions, terminer à 18 secondes du leader ou 19 secondes en est, je pense, la preuve. Je suis donc fier de tout le monde et nous je vais continuer à pousser. »

Norris révèle qu’il a juré et crié pendant le VSC

Norris a révélé qu’il avait crié et juré lors du Grand Prix du Japon lors de la voiture de sécurité virtuelle lorsqu’il avait croisé Sergio Perez.

Le pilote McLaren pense avoir perdu 10 secondes sur tout le monde pendant le VSC parce que Pérez roulait lentement dans le secteur intermédiaire sur le chemin du retour vers la voie des stands pour se retirer initialement de la course.

Cela a contribué à ce que les pilotes Ferrari se rapprochent de Norris après le premier tour d’arrêts aux stands, mais le Britannique s’est éloigné et a dépassé son coéquipier Piastri avec l’aide des ordres d’équipe pour assurer une autre deuxième place.

« Le problème, c’est que vous ne pouvez pas dépasser avec le VSC à moins qu’il ne soit évident que le gars a un problème et je ne sais pas ce qui se passait », a déclaré Norris. « Je ne savais pas s’il avait un problème, s’il me soutenait simplement. Je ne savais pas et je ne pouvais pas prendre le risque de le dépasser.

« Il allait si lentement et puis quand nous avons eu le tableau de bord clignotant pour la fin du VSC, il est passé en première vitesse et ensuite j’étais à l’extérieur de lui parce qu’il allait si lentement, et puis il a failli m’entrer en collision.

« Donc, honnêtement, je n’en ai aucune idée. Je criais dans mon casque. Je jurais pas mal, mais je viens de comprendre… J’étais tellement confus, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je perds du temps avec Max.

« Les gars de Ferrari étaient, je pense, 1,4 seconde derrière moi après avoir été je pense 12 ou 13 secondes, donc j’ai perdu 10 secondes et je ne savais pas ce que je pouvais faire à ce moment-là.

« S’il a un problème, il devrait s’arrêter et montrer clairement qu’il a un problème. Donc il ne l’a pas fait et donc je ne pouvais pas prendre le risque de passer sous un VSC donc aucune idée. Je ne pense pas que ce soit le cas. aurait changé le monde, cela m’aurait juste fait stresser un peu plus.

« Mais il aurait peut-être été juste un peu mieux de mettre Max au moins un peu sous pression, après cela. Je ne pense pas que nous aurions été aussi loin derrière. Donc, une période frustrante, peut-être que je vais demande la prochaine fois ce que tu es autorisé à faire mais je pense que j’ai fait la bonne chose donc tout va bien. »

Norris est monté sur le podium consécutif pour la deuxième fois de sa carrière avec une conduite moins stressante vers la deuxième place, après avoir juste conservé la P2 à Singapour.

McLaren est l’équipe qui s’est le plus améliorée depuis le début de la saison et Norris pense que son déficit de 19 secondes par rapport au vainqueur Max Verstappen est la preuve des progrès de McLaren.

« Depuis Monza il y a quelques années, c’est probablement, d’une certaine manière, notre (podium) le plus mérité en termes de rythme pur. Rien ne devait nous aller. Nous sommes exactement là où nous méritons d’être, donc un journée incroyable pour tout le monde mais aussi pour moi », a déclaré le joueur de 23 ans.

« Les choses ne se sont peut-être pas toujours déroulées comme prévu, mais le rythme était extrêmement fort. Je n’ai pas pu rivaliser avec Max. Peut-être que pendant une demi-voiture, j’ai pris la tête pendant peut-être une demi-seconde, donc je vais prendre ça. Mais, d’une certaine manière, , ça va mieux, parce que le rythme était plus fort. J’ai pu attaquer et nous étions là où nous méritons d’être, donc un bon travail de la part de toute l’équipe pour exécuter une course parfaite. »

Piastri sur le premier podium « spécial »

Bien qu’il ait roulé pour la première fois à Suzuka vendredi, Piastri a été en grande forme pendant une semaine. McLaren a annoncé qu’il resterait avec l’équipe jusqu’à fin 2026.

Il a débuté en première ligne pour la première fois dimanche et affirme qu’il aurait pu prendre la tête de Verstappen avec une meilleure deuxième phase dès le départ.

Néanmoins, le rookie a conservé la troisième place devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour assurer un premier podium en Formule 1.

« C’est spécial partout où vous obtenez un podium. Pour obtenir le premier, je ne pense pas que l’endroit soit vraiment important, ce sera toujours spécial », a déclaré Piastri.

« Je pense que pour ma part, ce n’était probablement pas mon meilleur dimanche, donc de ce côté-là, il y a encore quelques choses sur lesquelles je veux travailler. Mais non, décrocher le premier podium, avec le rythme également, est une opportunité très excitante. moment.

«Je n’ai tout simplement pas été assez rapide à certains moments de la course. Ces courses à haut niveau sont probablement la chose la plus importante sur laquelle je dois essayer de travailler en ce moment.

« Je pense que c’est encore assez nouveau pour moi, évidemment. Dans toutes les courses juniors avant celle-ci, il n’y a pas de courses comme celle-ci. Donc la seule façon d’en tirer des leçons est de simplement faire les courses.

« Il y a certainement certaines choses que si j’avais refait cette course, j’aurais fait un peu différemment. Mais tout cela fait partie de l’apprentissage. Donc, c’est excitant de savoir que nous pouvons terminer sur le podium, même si j’ai l’impression qu’il y a plus à venir. »

