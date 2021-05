McLaren adopte un look rétro pour le retour du GP de Monaco

Les voitures, les pilotes et l’équipe de McLaren arboreront un look rétro pour le retour du Grand Prix de Monaco de Formule 1 cette semaine avec une livrée spéciale unique aux couleurs du sponsor Gulf Oil International.

La combinaison de la bande orange et du bleu poudre a une résonance particulière pour les fans de sport automobile, l’acteur hollywoodien Steve McQueen pilotant une Porsche 917 livrée dans le Golfe dans le film de 1971 « Le Mans ».

La connexion du Golfe avec McLaren remonte à 1968 et au regretté fondateur de l’équipe, Bruce McLaren.

« C’est cool. Je n’avais pas besoin d’une autre raison pour m’exciter pour Monaco, alors je dois me contrôler, économiser de l’énergie pour le week-end prochain », a déclaré l’Australien Daniel Ricciardo, vainqueur en Principauté avec Red Bull en 2018.

Son coéquipier britannique Lando Norris a déclaré aux journalistes après une présentation à l’ancienne usine Albert Drive de McLaren que la voiture, généralement parée de papaye et d’un bleu plus foncé, serait la plus belle de la grille.

«J’ai dit à (PDG de McLaren Racing) Zak (Brown) que c’était encore mieux que notre livrée actuelle, mais il n’avait pas l’air tellement convaincu par cela», a déclaré le joueur de 21 ans, dont le design du casque sera «old school, un peu de retour en arrière « .

Monaco, point culminant glamour de la saison depuis les années 1950, n’a pas eu lieu l’année dernière en raison du COVID-19 et sera la première course de rue du championnat depuis 2019.

«À ce stade, nous avons uniquement l’intention de l’exécuter à Monaco. Je pense que si vous voulez avoir une livrée spéciale, vous devez la garder spéciale », a déclaré Brown à propos du travail de peinture qui figurera également sur la marchandise.

«Nous ne voulons pas semer la confusion chez les fans et en quelque sorte perdre notre identité.

«Mais en même temps, je pense que faire quelque chose de spécial quelques fois par an crée une certaine excitation et un engagement supplémentaire avec les fans.»

L’équipe se méfiera de ce qui est arrivé à Mercedes en 2019 lorsque les champions ont célébré leur 125e année dans le sport automobile avec une livrée rétro et des membres de l’équipe habillés en costume d’époque.

Le week-end à Hockenheim a tourné au cauchemar, avec le patron de l’équipe Toto Wolff disant par la suite qu’ils ne «feraient pas d’autres gros éclaboussures à l’avenir».

Brown, dont l’équipe retient Ferrari pour la troisième place du championnat après quatre courses, n’avait pas de telles inquiétudes.

« Quand ces gars mettent leur casque, ils vont oublier à quoi ressemble la voiture de course à part un volant et deux pneus devant eux », a déclaré l’Américain. « Je ne suis pas du tout inquiet. »

