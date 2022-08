McKlay Gensini de Hennepin gagne gros au National Junior Heifer Show 2022 – Shaw Local

Membre de l’American Junior Maine-Anjou Association, McKlay Gensini de Hennepin a remporté le titre de Grand Champion Bred and Owned Maintainer Female au National Junior Heifer Show 2022 à Louisville, Kentucky.

L’événement a eu lieu du 18 au 23 juin alors que le juge Bob May de Mineral Point, Wisconsin, a sélectionné RJG Nikki 22J, un 12 mai 2021, fille de TJSC End Game 61G ET pour cet honneur.

En plus du succès de Gensini dans le showring, elle a eu la chance dans l’arène du concours de remporter les honneurs de Grand Champion Junior Team Fitting dans la division junior avec ses coéquipiers Raegan Rodgers du Missouri et Chloe Rogers de l’Iowa.

Le Maine-Anjou National Junior Heifer Show a lieu chaque été et présente des jeunes et leurs familles de partout aux États-Unis.

Les participants en 2022 sont venus de 26 États et ont accueilli plus de 550 exposants avec plus de 800 têtes de bétail exposées.