MCKINNON, Hugh ‘John’ – Nécrologie – Guelph

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Hugh « John » McKinnon JR. John est décédé paisiblement au Centre de santé St. Joseph de Guelph le 11 octobre 2024, après une courte bataille contre le cancer. John est né le 25 mai 1969 à Sault Ste. Marie, Ontario, à Mary McKinnon et à feu Hugh John « Jack » McKinnon SR. John laisse dans le deuil sa mère Mary (Jim Flint), ses frères Milton (Diane) de la Saskatchewan, Ernie (Barb) d’Ottawa et sa sœur Gail (Tim) de la Saskatchewan. John laisse également dans le deuil son fils, Adam Bertrand (Amy). John était l’oncle bien-aimé de plusieurs neveux et nièces. John était également un gendre, un beau-frère et un oncle bien-aimé avec son ex-épouse Rosemarie McKinnon (née Coniglio).

John était un artiste talentueux qui a déménagé à Guelph en 1989 avec son ami proche Luke Ellis, dans le but de poursuivre une carrière musicale. Au fil des années, John a créé et rejoint de nombreux groupes et s’est produit individuellement. À la fin des années 1980, John était connu pour ses groupes « Silence » et « Fathom » avec Luke Ellis. En 1991, John rencontre son prochain partenaire musical, Joel Bard de Guelph. Ensemble, ils ont formé le groupe « Jake Stacey » qui est devenu leur groupe entièrement original « Foundation » en 1995. En 2000, John a rejoint « Practically Hip » avec Dean Hughes, Trent Richer, Glenn Booth et Mark Cavarzan. Il a passé 24 ans à jouer la musique de l’un des groupes les plus emblématiques du Canada, The Tragically Hip. John était également un grand fan des Beatles et aimait jouer leur musique dans son groupe « Day Tripper » avec Trent Richer, Sean O’Brien et Ron Ferguson. John avait beaucoup plus de groupes et de collaborations musicales. Il était reconnaissant pour toutes les relations musicales qu’il avait nouées avec d’autres artistes et fans talentueux au fil des ans. John était également un professeur de guitare habile et talentueux auprès de nombreux étudiants. Connu sous le nom de « Guelph Guitar Guy », John a encadré des étudiants en guitare en herbe grâce à ses conseils doux et sa patience.

La famille et les amis de John tiennent à remercier tous ceux qui lui ont envoyé leur amour et leurs meilleurs vœux au cours des quatre derniers mois. Le diagnostic de John a été soudain et il a fait de son mieux pour rester positif tout au long de ses traitements. Notre plus profonde gratitude va au personnel infirmier du sixième étage et aux médecins de l’Hôpital général de Guelph et du Centre de santé St. Joseph’s qui lui ont prodigué des soins exceptionnels. Un merci spécial à ses amies Dawn et Karen qui l’ont aidé durant les dernières semaines de sa vie. Les arrangements ont été confiés à la Maison Funéraire Gilbert MacIntyre & Fils – Chapelle Hart, la crémation a eu lieu. Une cérémonie d’inhumation privée est prévue à Sault Ste. Marie à une date ultérieure.