McKinney Fire brûle 51 000 acres en Californie

Selon le National Weather Service à Medford, Oregon.

“L’incendie a créé des orages, qui auraient pu provoquer de nouveaux incendies à proximité”, a déclaré dimanche par téléphone Brad Schaaf, météorologue au service météorologique de Medford.

L’incendie, qui était à 0% maîtrisé dimanche matin, est l’un des plus de 50 grands incendies de forêt et complexes d’incendie qui ont brûlé dans certaines parties des États-Unis jusqu’à présent cette année, selon le National Interagency Fire Center. Dans les contreforts de la Sierra Nevada en Californie, l’incendie d’Oak a brûlé plus de 19 000 acres et menacé des milliers de maisons et d’entreprises. Cet incendie était maîtrisé à environ 64% dimanche.