McKennie et Dest prêts pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Pays de Galles

AL-RAYYAN, Qatar – Le duo de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Weston McKennie et Sergiño Dest, s’est déclaré prêt à participer au match d’ouverture de la Coupe du monde de lundi contre le Pays de Galles.

McKennie soignait une blessure au quad au cours des dernières semaines, mais avec la Juventus et les États-Unis travaillant ensemble pour surveiller les progrès du milieu de terrain, il a régulièrement amélioré sa condition physique.

“La semaine s’est bien passée”, a déclaré McKennie. “Évidemment dans ma position personnelle ou comment je vais ou comment je suis en termes de récupération, je suis bien entré, je suis entré à un rythme contrôlé.

“La Juventus et l’équipe nationale, ils travaillaient tous les deux ensemble pour s’assurer que je suis à 100% en forme ici. Alors je suis entré, j’ai fait quelques jours pour maintenir et garder le contrôle. Nous avons joué le match amical l’autre jour, et je me sentais bien. Je me sentais prêt à partir, et c’est là que j’en suis.

Sergino Dest et Weston McKennie partagent une blague lors de la conférence de presse de l’USMNT au Qatar samedi. PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

De même, Dest souffrait de fatigue musculaire et s’était même entraîné une fois à l’intérieur en dehors de ses coéquipiers américains depuis son arrivée au Qatar.

“Je me sens bien”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, après le dernier match, j’ai eu un peu de fatigue. En ce moment, ça va bien. Je suis prêt à jouer.”

Des détails ont émergé de la mêlée de jeudi contre Al-Gharafa SC – bien que publiquement les États-Unis disent toujours qu’il s’agissait d’un “exercice d’entraînement” – le club qatari révélant que les États-Unis l’avaient emporté 6-0.

« C’était une belle mêlée. Nous en avons tiré beaucoup, défensivement et offensivement », a déclaré le défenseur Aaron Long. “La finition a été excellente. De toute évidence, nous avons marqué quelques buts pour mettre les gars en confiance devant le filet.”

Désormais, l’accent est mis sur le Pays de Galles et sur la manière dont les États-Unis tenteront de briser ce qui sera probablement une ligne de fond à cinq dans le but de démarrer rapidement le tournoi.

“En tant qu’équipe, en tant que groupe, nous voulons toujours nous concentrer match par match”, a déclaré McKennie. “Alors bien sûr, le Pays de Galles étant le premier, il n’y a aucun moyen que nous regardions au-delà d’eux ou quoi que ce soit parce que nous savons que c’est une équipe solide.

“Nous savons que ce sera un match difficile. Mais nous voulons vraiment gagner le premier match, sortir avec trois points. [It’s been] seulement trois, quatre ans de travail jusqu’à ce moment, je pense que tous les gars sont prêts à partir, et le personnel est prêt à partir et à mettre en place un plan de match. J’espère donc que nous exécuterons cela.”