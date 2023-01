McKennie et Adams marquent la réunion de Leeds avec une photo de retour

Lundi, le milieu de terrain américain Weston McKennie a conclu un transfert de prêt de la Juventus au club de Premier League Leeds United, où il jouera avec ses collègues internationaux américains Brenden Aaronson et Tyler Adams sous la direction d’un entraîneur américain, Jessie Marsch. Pour McKennie et Adams, cependant, c’est une réunion de deux coéquipiers qui remontent loin.

Le duo se connaît depuis l’âge de 14 ans, ayant joué ensemble à différents niveaux des équipes nationales américaines de jeunes, et ils ont commencé côte à côte dans les quatre matches de l’USMNT à la Coupe du monde 2022.

“Honnêtement, toute ma décision était basée sur si je m’intégrais ou non dans le système et puis-je m’épanouir là-bas et puis-je être moi-même et jouer mon style de football? Mais évidemment, c’était comme une cerise sur le gâteau de les avoir [Adams and Aaronson] ici aussi”, a déclaré McKennie à ESPN lundi après avoir terminé son déménagement à Elland Road. “Le simple fait de pouvoir jouer avec Tyler et Brenden pour le club et pour le pays rend l’installation beaucoup plus facile.”

Pour fêter leurs retrouvailles, Adams a publié une photo sur Instagram de lui accueillant son nouveau coéquipier à Leeds, et un autre d’entre eux ensemble à l’adolescence alors qu’ils gravissaient les échelons du football.

Partageant l’image sur sa propre histoire Instagram, McKennie a commenté: “Haha été long à venir.”

Adams a surpris McKennie lors de son dévoilement à Leeds United, se faufilant derrière son copain alors qu’il s’adressait aux médias. Les deux ont partagé un rire, une poignée de main et un câlin amical dans ce qui est peut-être une préfiguration du partenariat de milieu de terrain qui reprendra Elland Road dans la seconde moitié de la saison de Premier League.

😂 “Il n’a rien à voir avec ma décision !” Weston discute avec Tyler… pic.twitter.com/nD52jee3s6 – Leeds United (@LUFC) 30 janvier 2023

Et pour un bon accueil, Adams a eu les honneurs de réaliser la première interview de son compatriote pour les réseaux sociaux du club. Au milieu des rires et des blagues, il y avait des questions plus sérieuses, telles que le rôle que McKennie aime jouer, ce que ça fait d’être un joueur de Leeds et ce que cela signifie de jouer en Premier League.

“Vous n’avez rien à voir avec ma décision”, a plaisanté McKennie lorsqu’il a été interrogé par Adams sur son implication dans son déménagement à Leeds, avant d’ajouter : “De toute évidence, il y a un gros système de soutien américain ici, qui facilite l’intégration.”

Les deux ont terminé l’entretien en s’engageant à essayer pour la première fois ensemble une spécialité locale, le Yorkshire pudding wrap, afin de vraiment faire entrer McKennie dans la vie à Leeds.