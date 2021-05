McKennie de l’USMNT plus «  professionnelle  » depuis son arrivée à la Juventus

Le sélectionneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a déclaré que le milieu de terrain américain Weston McKennie était plus « professionnel » que lors de son arrivée.

McKennie a connu une saison productive sur le plan personnel malgré les difficultés nationales de la Juve avec 41 apparitions dans toutes les compétitions depuis son départ de Schalke 04 dans le cadre d’un prêt qui a été rendu permanent en mars.

Mais Pirlo a déclaré que le joueur de 22 ans avait eu des problèmes en dehors du terrain qui avaient affecté sa capacité à atteindre son plein potentiel au club jusqu’à présent.

« Il a une chance de commencer », a déclaré Pirlo lors d’une conférence de presse avant le choc crucial de la Juve avec Ligue des champions rivaux de qualification AC Milan (en direct sur ESPN + à 14 h 45 HE) de McKennie.

«Il a perdu du poids et c’est quelque chose que nous avons dû approfondir dans son état d’esprit. Maintenant, il est concentré et plus professionnel par rapport à son arrivée.

« Il doit être professionnel à 100%, pas à 50%. »

La Juve, quatrième, et Milan, cinquième, sont à égalité avec 69 points avec quatre matches à jouer et le vainqueur ferait un énorme pas en avant vers la qualification en Ligue des champions.

Weston McKennie a rendu son transfert de prêt permanent en mars. Photo par Alessandro Sabattini / Getty Images

Cependant, le Bianconeri face à la perspective d’une interdiction de la compétition après avoir échoué à se retirer officiellement de la Super League européenne séparatiste. Pirlo, cependant, a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur les questions sur le terrain.

« Nous continuons à nous concentrer uniquement sur le terrain afin de pouvoir viser une place en Ligue des champions », a-t-il déclaré.

« Ce qui se passe en dehors du territoire ne devrait pas nous intéresser. »

Le match à l’Allianz Arena voit la rencontre de deux des meilleurs footballeurs de la dernière décennie avec Cristiano Ronaldo de la Juve et Zlatan Ibrahimovic de Milan.

« [They are] deux joueurs qui sont bons pour le football, des champions que tout le monde aime regarder sur le terrain », a ajouté Pirlo.