McKennie appelle les joueurs américains à Leeds “la cerise sur le gâteau”

LEEDS, Angleterre – Weston McKennie a déclaré à ESPN que le fait d’avoir ses coéquipiers américains Tyler Adams et Brenden Aaronson à Leeds United était la “cerise sur le gâteau” de son transfert au club de Premier League, le milieu de terrain de la Juventus ajoutant qu’il aurait fait le pas à Elland Road même sans le contingent américain là-bas.

Lundi, McKennie, 24 ans, a effectué un prêt à Leeds jusqu’à la fin de la saison avec l’option d’un transfert permanent de 35 millions de livres sterling cet été s’il les aide à éviter la relégation de la Premier League.

L’ancien joueur de Schalke 04 devient le cinquième Américain de haut niveau du club aux côtés d’Adams, Aaronson, de l’entraîneur-chef Jesse Marsch et de l’entraîneur adjoint récemment nommé Chris Armas.

Mais dans une interview exclusive avec ESPN, McKennie a déclaré qu’il allait toujours passer à la Premier League, quels que soient les joueurs et les entraîneurs déjà au club.

“C’est il y a deux semaines que j’ai entendu parler de l’intérêt initial [from Leeds]et pour moi, je l’ai regardé et je pensais que cela pourrait être bon pour moi parce que Leeds correspond à mon style et ils s’identifient à tout ce à quoi je m’identifie “, a déclaré McKennie.” Et j’ai deux coéquipiers ici, et l’un d’eux [Adams]J’ai l’impression que lui et moi jouons un peu de la même manière, donc ça s’intègre bien.

McKennie a déclaré qu’il avait demandé conseil à Adams et Aaronson, ainsi qu’à d’autres membres de son entourage, avant de faire le pas et que tout le monde lui avait dit “vous vous intégrerez parfaitement”.

“Mais honnêtement, toute ma décision était basée sur si je m’intégrais ou non dans le système et puis-je m’épanouir là-bas et puis-je être moi-même et jouer mon style de football? Mais évidemment, c’était comme une cerise sur le gâteau de les avoir [Adams and Aaronson] ici aussi », a déclaré McKennie.

Weston McKennie rejoint ses coéquipiers américains Tyler Adams et Brenden Aaronson à Leeds United. Tom Weller/Getty Images

“Le simple fait de pouvoir jouer avec Tyler et Brenden pour le club et pour le pays rend l’installation beaucoup plus facile.

“Je suis donc ravi de commencer parce que je sais comment nous jouons ensemble, comment nous cliquons, comment nous nous connectons et prêt à avoir cela ici aussi.

“C’est un rêve devenu réalité pour moi. Je voulais jouer en Premier League depuis longtemps. En tant qu’enfant venant en Europe, j’ai grandi en Allemagne, donc ma première pensée a évidemment été de retourner en Allemagne. , mais après l’Allemagne, mon deuxième choix était la Premier League, et maintenant je peux vivre mon rêve.”

McKennie arrive à Leeds avec l’équipe face à une bataille pour éviter la relégation, avec l’équipe de Marsch juste un point au-dessus du troisième Bournemouth.

Mais il dit qu’il peut aider le club à gravir les échelons en ajoutant ses propres qualités à l’équipe dans les semaines à venir.

“J’espère que je pourrai apporter une bonne énergie, une énergie fraîche, des buts, un travail défensif et tout”, a-t-il déclaré. “Juste une bonne éthique de travail et j’espère que, tous ensemble, nous pourrons renverser la vapeur et récolter autant de points que possible dans la seconde moitié de la saison.”