McKenna : Les Jets peuvent mettre fin à l’ère Zach Wilson. Il est grand temps de passer à autre chose

La défense des Jets de New York a généré un avantage lors du premier match contre les Jaguars de Jacksonville. Trevor Lawrence a craché un échappé, grâce au plaqueur défensif Quinnen Williams.

Et donc Zach Wilson a eu une opportunité.

Le match de jeudi soir était essentiellement une confrontation en séries éliminatoires. Le vainqueur a conservé ses chances d’obtenir une place en séries éliminatoires. Le perdant pourrait commencer à penser au repêchage et au libre arbitre.

Wilson a eu une très bonne occasion de prendre rapidement les devants dans ce qui allait probablement être une affaire à faible score.

La défense a installé son quart-arrière à la ligne des 16 verges.

Devinez ce que Wilson a fait de son opportunité ?

Absolument rien.

L’attaque des Jets a reculé sur le disque. Wilson n’a pas reconnu un blitz et, à son tour, n’a pas correctement réglé ses protections. Le quart-arrière a subi une défaite de 8 verges et a failli tâtonner le ballon au troisième essai. Les Jets ont marqué leurs seuls points : un placement. New York a ensuite perdu, 19-3, contre Jacksonville.

La saison des Jets est pratiquement terminée.

L’histoire de ce disque d’ouverture était aussi l’histoire de l’année de Wilson : un échec à reconnaître. Il n’a pas reconnu le blitz. Il n’a pas reconnu les défenses de la NFL – les blitz et les couvertures. Il n’a pas reconnu ses propres défauts. Il n’a pas réussi à reconnaître les parties du jeu où il doit s’améliorer. Wilson ne s’est pas amélioré cette année. Il est le même quart-arrière que nous avons vu depuis son entrée dans la ligue, avec les mêmes faiblesses dominantes.

Plus que n’importe quel quart-arrière que j’ai jamais regardé, Wilson rate les lancers de base de la NFL.

Alors qu’il restait quelques secondes au deuxième quart, il a sauté le ballon du gazon sur une route de poste en troisième et quatrième à Corey Davis, qui était grand ouvert. À l’ouverture du troisième quart, Wilson a lancé une balle impossible à attraper au-dessus de la tête de Davis au troisième et au premier – quand, j’ajouterai, Wilson avait également assez de place pour courir et ramasser le premier essai. Ce n’était donc pas seulement un manque de précision. C’était un manque de conscience de la situation.

Il a terminé le match en complétant 9 de ses 18 passes pour 92 verges avec une interception et trois sacs. Comme d’habitude, ses statistiques ne rendent pas justice à son état de confusion constant sur le terrain de football.

Je ne sais pas si Wilson s’est bien préparé pour ce match, mais il n’avait pas l’air prêt à distance. La plupart des semaines, il ressemble à un quart-arrière qui s’est préparé sur une courte semaine. Avec une courte semaine réelle du dimanche au jeudi, Wilson a été un désastre absolu. Et il ne reste plus beaucoup de supporters dans le New Jersey pour Wilson. Les fans des Jets le huaient en première mi-temps. J’ai écrit sur la façon dont Wilson semble perdre son soutien dans le vestiaire. L’entraîneur Robert Saleh soutient publiquement Wilson, mais Saleh a également remplacé Wilson par Mike White. De toute évidence, Saleh a reconnu que Wilson n’est pas le meilleur quart-arrière de sa liste

Et nous sommes donc arrivés au point où il est tout à fait clair que Wilson ne sera probablement jamais le meilleur quart-arrière d’une liste.

Les Jets se sont tournés vers l’ancien vedette de la LCF Chris Streveler au milieu de ce match. Et l’attaque avait l’air nettement – ​​par un multiple de 50 – meilleure sous Streveler, qui a passé la plupart de ses clichés à diriger le football dans un rôle de type Taysom Hill. Il est assez sombre que Streveler, un quart-arrière de 27 ans de l’équipe d’entraînement, ait l’air mieux que Wilson, l’ancien choix n ° 2 au classement général. C’était la dernière tentative des Jets pour revenir dans le match. Et même si c’était un pas en avant, c’était insuffisant.

Les Jets ont désormais 8% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Leur saison est effectivement terminée.

Avec le reste de la saison, les Jets devraient évaluer Mike White – pas Wilson. Je sais que Wilson n’a joué que 22 matchs dans la NFL. Je sais que je n’ai plus besoin de le voir jouer dans des matchs de la NFL. Ce n’est pas le gars. Ce n’est pas un quart-arrière de calibre NFL. New York doit passer à autre chose. Ils devraient commencer par voir ce qu’ils ont chez White, qui s’est montré prometteur.

Lorsque l’intersaison arrivera, ils devront presque certainement ajouter un quart-arrière de calibre de départ. J’adore l’idée que les Jets signent Jimmy Garoppolo, qui devrait entrer en agence libre cette intersaison. Sortez-le de l’attaque des 49ers de San Francisco et placez-le à New York, qui a développé son attaque autour du système de SF. Si poursuivre Garoppolo ne fonctionne pas, cela ne ferait pas de mal pour les Jets de recruter un autre quart-arrière, selon qu’ils peuvent trouver de la valeur.

Mais c’est là que la tête des Jets doit être au cours des prochains matchs. Ils doivent commencer à penser à 2023. S’ils ont le bon quart-arrière – et peut-être même un autre WR haut de gamme – ils pourraient être les prochains Eagles. Mais Wilson a freiné le développement de New York. Et les Jets ne peuvent plus l’attendre. Ils ont besoin d’un meilleur quart-arrière pour 2023.

