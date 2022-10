Mckenna Grace sur le rôle de Jan Broberg dans la série Peacock : Exclusif – Hollywood Life

Mckenna Grace prend le rôle de Jan Broberg à partir de l’épisode 5 de Un ami de la famille. La jeune actrice s’est entretenue EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie à propos de sa préparation pour le rôle et de son travail aux côtés Jacques Lacyqui joue le kidnappeur de Jan Robert “B” Berchtold. Mckenna a admis que c’était “une chose vraiment compliquée et en couches à essayer de représenter”.

Mckenna a appelé Jake “l’un des acteurs les plus incroyables” avec qui elle ait jamais travaillé et s’est toujours sentie “si en sécurité” en travaillant avec lui. Afin de plonger plus profondément dans la relation complexe de Jan et B, elle lisait les anciennes entrées du journal de Jan et les lettres écrites entre Jan et B.

“Toute leur relation était si proche, mais elle était également basée sur la peur”, a déclaré Mckenna. Mais c’est juste que Jan ne savait pas tout à fait. L’aime-t-elle ? Elle fait. Elle l’aimait vraiment et tenait tellement à lui.

Elle a ajouté: “Je pense juste que c’est ce qui le rend tellement plus déchirant, [which] c’est qu’elle se souciait vraiment de lui et lui faisait confiance. C’est pourquoi il est si important de faire attention à ces choses et d’être en mesure d’avoir une prise de conscience et de connaître ces types d’histoires. Mais c’était une chose vraiment compliquée à jouer et à comprendre avec Jake, mais je suis tellement chanceux d’avoir eu Jake comme partenaire de scène et un collègue, et un ami et de pouvoir en parler avec Jan.

Jan, dont l’histoire réelle est à la base de l’émission, est productrice de la série. Mckenna a admis qu’elle “voulait être proche” de Jan pour pouvoir la représenter correctement.

“C’était ma plus grande chose en signant le rôle, c’était de m’assurer qu’elle était une grande partie de raconter l’histoire et de m’assurer qu’elle était d’accord avec ça”, a déclaré Mckenna. «Je voulais m’assurer que tout ce que je faisais était bon pour elle parce que jouer une personne réelle est déjà effrayant, mais cela signifiait beaucoup à quel point elle était ouverte et honnête avec moi et à quel point elle était ouverte et honnête avec tout le monde. nous. C’était incroyable. Nous en parlions tous sur le plateau après avoir parlé à Jan ou après l’avoir invitée à visiter le plateau et à nous parler à tous. Elle est tellement bien parlée, brillante et forte. C’est incroyable à voir. C’est une personne tellement cool, et je suis tellement heureuse de l’avoir dans ma vie en général. Même pas en jouant avec elle… Je suis juste heureux de la connaître.

La série Peacock raconte la famille Broberg alors que Jan est kidnappé plusieurs fois sur une période de plusieurs années par leur ami de la famille charismatique et obsédé. B a tissé une toile enchevêtrée qui a touché tant de gens autour de lui.

Mckenna a noté qu’elle est “honorée” de faire partie de quelque chose qui non seulement raconte son histoire, mais crée également une prise de conscience. En regardant cela, j’espère que les gens en apprendront beaucoup sur les manipulateurs et sur ces types de personnes, car il est très facile de s’asseoir et de regarder quelque chose et de dire : “Si cela s’était produit, si c’était moi, cela ne serait jamais arrivé”. Je n’aurais jamais pris cette décision. C’est si facile à dire et à juger quelqu’un sur la base de ce que vous entendez. Mais honnêtement, on ne sait jamais. Cela pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous de n’importe qui que nous connaissons. J’espère qu’en regardant l’émission, les gens apprendront. Nouveaux épisodes de Un ami de la famille déposez les jeudis sur Peacock.