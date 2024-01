McKee : le gouvernement fédéral enquête sur la fermeture du pont I-195 à Washington

PROVIDENCE, RI (WPRI) — Le ministère américain de la Justice et le bureau d’un inspecteur général fédéral ont informé les responsables du Rhode Island qu’ils étudiaient la fermeture brutale du pont de Washington, a annoncé vendredi soir le bureau du gouverneur Dan McKee.

Dans un e-mail adressé aux journalistes à 18 heures, la secrétaire de presse de McKee, Olivia Darocha, a déclaré que les enquêteurs fédéraux avaient contacté le ministère des Transports du RI « pour rechercher des documents et des dossiers liés au pont de Washington ».





“Ce n’est pas inattendu et le gouverneur se félicite de cette révision”, a déclaré Darocha. “Le gouverneur a demandé au département des transports du RI de coopérer pleinement.”

La divulgation de l’enquête fédérale couronne une semaine difficile pour l’administration McKee concernant la crise du pont, qui a débuté le 11 décembre lorsque le directeur du RIDOT, Peter Alviti, a annoncé qu’une défaillance structurelle récemment découverte nécessitait la fermeture immédiate du pont en direction ouest. La travée très fréquentée transporte la I-195 Ouest au-dessus de la rivière Seekonk.

Après avoir initialement déclaré que le pont pourrait être rouvert d’ici trois mois, Alviti a reconnu publiquement cette semaine que des inspecteurs extérieurs avaient découvert des problèmes supplémentaires avec le pont et qu’il pourrait devoir être entièrement reconstruit. Vendredi matin, Alviti a déclaré aux législateurs d’East Bay qu’il ne s’attend pas à avoir des recommandations finales avant fin février ou début mars.

McKee a également fait l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux après avoir suggéré que les trajets domicile-travail des conducteurs n’avaient augmenté que de 10 à 15 minutes en raison de la fermeture du pont.

Darocha a indiqué vendredi soir que McKee changeait d’approche, annonçant que “le gouverneur rencontrera les ingénieurs effectuant le travail pour être informé de la situation directement par eux”.

Le procureur général Peter Neronha, qui était auparavant procureur américain du Rhode Island, a convenu avec le personnel de McKee que l’enquête fédérale n’était « pas inattendue ».

“Je n’en lirais pas trop à ce stade”, a écrit Neronha sur les réseaux sociaux. « Dans cette situation, obtenir des informations arrive tout le temps. La question est de savoir si le gouvernement fédéral a payé pour quelque chose qu’il n’a pas obtenu.»

Le représentant de l’État Jason Knight, un démocrate de Barrington qui devrait se présenter au poste de procureur général en 2026, a déclaré qu’il se félicitait de l’enquête récemment divulguée.

«J’ai hâte de découvrir le plus rapidement possible ce qui n’a pas fonctionné avec le pont et je pense que les yeux indépendants du gouvernement fédéral contribueront grandement à nous aider à y parvenir», a déclaré Knight.

