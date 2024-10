McKean : Le pompage du fumier peut avoir des conséquences sur la santé des porcs

Le pompage et l’épandage du fumier sont associés aux épidémies de SDRP



15 octobre 2024



3 minutes de lecture

Note de l’éditeur : ce qui suit est tiré d’une présentation d’Ana Paula Poeta Silva et de ses collègues de l’Université d’État de l’Iowa, de l’Université de Minas Gerais, au Brésil et de l’Université de Goias, au Brésil, lors de la Conférence porcine James D. McKean 2024.

Le pompage du fumier est une pratique courante pour valoriser les déchets des élevages de porcs comme engrais précieux pour les champs de culture. Cependant, l’agitation et la propagation du fumier peuvent déplacer par inadvertance des agents pathogènes d’un endroit à un autre, constituant ainsi un vecteur passif dangereux et potentiellement mettre en danger la santé des porcs présents sur place.

Cette étude visait à décrire l’association entre les pratiques de pompage du fumier et les résultats en matière de santé dans les populations sevrées avant la commercialisation. Une étude rétrospective et une étude prospective ont été menées séparément.

Etude rétrospective

Cette étude a été utilisée pour estimer la probabilité d’une épidémie du virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (VSRRP) ou du virus de la diarrhée épidémique porcine (VDEP) dans les quatre semaines suivant un événement de pompage de fumier à partir du site, ou si le site est situé dans un délai de 1 à 3 -, et à 5 milles d’un champ recevant du fumier provenant d’un endroit différent. La population d’intérêt était composée de lots sevrés pour la commercialisation provenant d’un système qui pompait du fumier entre juillet 2020 et décembre 2022. L’unité d’analyse était un événement d’une semaine ; les cas étaient des lots qui ont signalé une épidémie de SDRP ou de DEP.

Les contrôles n’ont pas signalé d’épidémie de SDRP et ont été sélectionnés pour faire correspondre les cas spatialement (dans un rayon de 10,2 miles des lots de cas) et temporellement (dates de placement dans un intervalle de 4 semaines à partir des dates d’épidémie).

Au total, 2 903 lots ont été placés sur 612 sites de sevrage avant commercialisation ; Parmi ceux-ci, 1 444 lots ont présenté au moins un événement de pompage, avec 517 foyers de SDRP et 114 foyers de PEDV signalés. Conformément aux critères d’éligibilité pour sélectionner les contrôles, l’analyse a inclus un total de 1 301 lots, dont 517 signalant des épidémies de SDRP (cas) et 752 lots signalant au moins un événement de pompage (lots exposés). Le pompage et l’épandage du fumier étaient associés à une fréquence accrue des épidémies de SDRP.

La probabilité d’avoir une épidémie de SDRP dans les 4 semaines suivant le pompage était 1,71 fois plus élevée que dans les lots qui n’avaient pas été pompés. La probabilité d’avoir une épidémie de SDRP dans les 3 semaines après avoir reçu du fumier à une distance de 1 mile était 4,45 fois plus élevée que celle de ceux qui n’avaient pas reçu de fumier. Aucune association entre l’épidémie de PEDV et le pompage ou l’épandage du fumier n’a été détectée dans cet ensemble de données.

Etude prospective

Une étude longit (entre un à sept jours) et deux semaines après le pompage du fumier. Six liquides buccaux ont été collectés par poulailler. Quatre échantillons de fumier ont été prélevés dans les fosses à fumier (un échantillon par fosse dans chaque étable).

Les échantillons ont été regroupés (1:4) par poulailler le jour de la collecte. Les poulaillers ont été inclus dans l’analyse s’ils présentaient des résultats négatifs au SDRP et au PEDV dans les échantillons de salive avant le pompage.

Sur les 77 poulaillers échantillonnés, 25 et 74 se sont révélés négatifs respectivement pour le SDRP et le PEDV avant le pompage. Pour les poulaillers dont les résultats étaient négatifs pour le SDRP avant le pompage, 88 % des échantillons de salive et 52 % des échantillons de fumier étaient positifs au SDRP après le pompage du fumier. En conséquence, les chances qu’un porche soit testé positif au SDRP après le pompage étaient 2,34 fois plus élevées. Seuls deux des 74 échantillons de salive recueillis ont été testés positifs au PEDV après pompage (2,7 %).

Conclusions

Les études rétrospectives et prospectives ont montré que les pratiques de pompage du fumier étaient associées aux résultats du SDRP : épidémie et détection. Les risques d’apparition d’une épidémie de SDRP dans un délai de 4 semaines étaient plus élevés lorsque le site était pompé et se trouvait à proximité d’un champ recevant du fumier. Les chances qu’une ferme auparavant négative pour le SDRP devienne positive pour le SDRP ont augmenté de manière significative après le pompage du fumier. Les vétérinaires et les producteurs ont besoin de stratégies de biosécurité et de bioconfinement associées au pompage du fumier hors des sites ou lorsqu’un site se trouve à proximité d’un champ recevant du fumier.